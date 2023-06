Un compleanno speciale per i 113 anni di Alfa Romeo (Video)

Sabato 24 Giugno è un giorno da circoletto rosso per Alfa Romeo, che festeggia i suoi 113 anni dalla fondazione, avvenuta proprio nel 1910. Una ricorrenza importante, che la Casa del Biscione celebra degnamente. Infatti, dalle parti di Arese hanno deciso di produrre un video ad alto tasso di emozione, che coinvolge il pilota della scuderia di Formula Uno Zhou Guanyu a bordo di una delle monoposto portacolori del team. Le spettacolari immagini sono per Alfa Romeo un manifesto di quei valori che dai primi del Novecento contraddistinguono il suo DNA: nobile sportività e Made in Italy. Al pilota cinese, è stato chiesto di esprimere le proprie abilità di guida su un tracciato anomalo, che non fa parte del Campionato del Mondo, ma inizia presso lo stabilimento di Cassino dove Giulia e Stelvio prendono vita e con i dipendenti dello stabilimento che hanno fatto da spettatori entusiasti alle evoluzioni del pilota asiatico. Vediamo le immagini e poi ne riparliamo.

I DONUT CON LA MONOPOSTO Dopo un po’ di evoluzioni davanti alla fabbrica, per Zhou Guanyu è stata l’ora di imboccare l’autostrada che ha condotto la monoposto fino all’uscita di Pomigliano d’Arco, sede dello stabilimento nel quale viene prodotta la Tonale. E i lavoratori dell’impianto partenopeo non si sono fatti trovare impreparati, accogliendo le evoluzioni del pilota in uno scenario inusuale.

Compleanno Alfa Romeo: la Formula Uno scortata da Giulia e Stelvio QuadrifoglioFESTEGGIA ANCHE IL MOTORSPORT DI ALFA Ma non è tutto, poiché in occasione del 113° anniversario, il Museo Alfa Romeo di Arese celebra anche i 100 anni del Quadrifoglio con numerosi ospiti e testimoni degli anni d’oro, come Giorgio Sivocci, nipote del pilota Ugo, che nel 1923 vinse la leggendaria Targa Florio alla guida di una RL che, per la prima volta, aveva sul cofano un quadrifoglio verde verniciato su fondo bianco. Al termine della conferenza, una lunga parata di Alfa Romeo di ogni tipo ed epoca sfilerà sulla pista interna del museo per poi dirigersi verso il centro di Arese per continuare i festeggiamenti. Domenica 25 giugno sono in calendario diverse attività rivolte a tutti, e sempre a tema Alfa Romeo Quadrifoglio. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.museoalfaromeo.com.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/06/2023