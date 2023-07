Forza Horizon 5: stanno per tornare Alfa Romeo, Lancia, Fiat e Abarth!

Da martedì scorso ha preso il via la nuova stagione di Forza Horizon 5, il più divertente e coinvolgente videogame di corse attualmente disponibile su PC e Xbox (qui la nostra recensione), che nei mesi scorsi si è anche arricchito di un’espansione dedicata alle Hot Wheels e una al mondo dei Rally.

Forza Horizon 5 Summer Party, la Pontiac Firebird

I CONTENUTI La nuova stagione (che si concluderà il 20 agosto) si chiama Summer Party, è completamente gratuita per tutti i giocatori, e si ottiene semplicemente aggiornando il gioco all’ultima versione. Nel corso delle prossime settimane arriveranno sei nuove auto da sbloccare completando gli eventi, le missioni dei reset settimanali e il nuovo capitolo della storia chiamato Icone della velocità:

Ford XB Falcon GT (1973)

(1973) Hennessey Camaro Exorcist (2019)

(2019) Hot Wheels Pontiac Firebird Trans Am Custom (1970)

(1970) DeBerti Ford Mustang GT (2018)

(2018) Toyota GR86 (2022)

(2022) Pontiac Firebird Trans Am SD-455 (1973)

Forza Horizon 5 Summer Party, la Toyota GR86 del 2022

Tra le altre novità introdotte con la stagione estiva, lo stadio di Horizon si presenta con rampe e trampolini opportunamente decorati in stile vacanziero; su richiesta della community è anche stata allungata la durata della notte nel ciclo delle 24 ore.

Forza Horizon 5 Summer Party, il ritorno delle case italiane

LE AUTO ITALIANE Al termine dello streaming in cui è stata presentata la nuova stagione, gli sviluppatori di Playground Studios hanno annunciato ufficialmente per il prossimo 17 agosto il ritorno delle case italiane finora assenti da Forza Horizon 5: Alfa Romeo, Fiat, Abarth e Lancia. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli, ma oltre ad alcuni graditi ritorni, come la Fiat 131 Rally, possiamo aspettarci qualche novità sfiziosa, dalle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio alla Abarth 500e, la prima elettrica dello scorpione, passando all’immancabile Deltone integrale e chissà, magari anche la concept Pu+Ra.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/07/2023