Nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio, ordini al via. L'offerta

Cent'anni e ancora è di un colore verde acceso, segno che la linfa scorre libera nel gambo e nelle foglioline. Il Quadrifoglio Alfa Romeo festeggia un secolo di vita: andata esaurita in poche settimane la special edition ''100° Anniversario'', da fine giugno 2023 via alle vendite di nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio ''standard''. Niente stemmi celebrativi e altri dettagli evocativi, in compenso il propulsore conserva l'upgrade. Idem il telaio. Prima di listino prezzi, soluzioni finanziarie e promozioni, rapida panoramica. (In attesa della gallery completa: problemi tecnici, non nostri).





Esattamente come per le serie speciali omaggio al centenario, anche su Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2023 il motore 2.9 V6 biturbo viene potenziato a 520 CV (+10 CV) e viene abbinato, come su Giulia GTA, a differenziale autobloccante meccanico: trasferimento di coppia ottimizzato, migliore motricità, miglior comportamento in curva. Su Giulia, aerodinamica attiva con splitter anteriore in carbonio che, quando attivato, controlla la qualità di flusso d’aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. Resta al suo posto, infine, il sistema di scarico Akrapovich, con il suo sound inconfondibile.

ESTERNI In linea col resto della gamma Giulia e Stelvio restyling, anche i modelli Quadrifoglio si equipaggiano di nuovi proiettori “3+3” con nuovi fari Full-LED Matrix adattivi: fascio di guida antiabbagliante e adattabile, minor consumo di energia, più sicurezza e minore affaticamento per gli occhi. Il carattere high performance è sottolineato dai cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19 pollici per Giulia, da 21 pollici per Stelvio, sempre in associazione a pinze freno rosse. Sei livree disponibili: Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa (non metallizzato).

INTERNI La caratterizzazione sportiva si ritrova anche nell’ambiente interno, dove prevale l’esclusivo binomio pelle nera e Alcantara e con finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. Il volante è rivestito in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio. Lato tecnologia, nuovo il quadro strumenti dallo storico design “a cannocchiale” e schermo TFT da 12,3 pollici totalmente digitale. Ai tre layout disponibili su tutta la gamma Alfa (Evolved, Relax, Heritage) si aggiunge l’esclusiva configurazione “Race'', che raccoglie nella schermata centrale contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale.

GIULIA QUADRIFOGLIO 2023 Prezzo di listino 95.300 euro, vale a dire 3.700 euro in meno rispetto a prima. Prezzo promozionale con finanziamento Stellantis Financial Services (momentaneamente, fino al 31 luglio 2023) di 85.870 euro. Anticipo 19.233 euro, 35 rate da 790 euro al mese e una rata finale residua di 51.491 euro. Con Noleggio Chiaro, canone mensile a partire da 1.199 euro (Iva esclusa), anticipo di 19.999 euro, formula 36 mesi e 60.000 km con diritto di prelazione sull’acquisto al termine del periodo di noleggio.

STELVIO QUADRIFOGLIO 2023 Prezzi a partire da 104.500 euro (-4.500 euro rispetto al precedente listino) e prezzo promo di 94.150 euro. Anticipo 23.383 euro, sempre 35 rate da 790 euro al mese e rata finale residua di 56.515 euro. A noleggio, canone mensile a partire da 1.349 euro (Iva esclusa), anticipo di 20.999 euro, sempre formula 36 mesi e 60.000 km con diritto di prelazione sull’acquisto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/06/2023