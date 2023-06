Luca Napolitano guida la Lancia Pu+Ra: il test drive che non ti aspetti

Lancia ha rilasciato un filmato della Pu+Ra HPE Concept guidata dal suo CEO, Luca Napolitano. Il veicolo che funge da manifesto per il marchio - e che ispirerà le forme delle future Ypsilon, Aurelia e Delta - intraprenderà presto un tour europeo, toccando i sei paesi che saranno parte integrante del processo di rilancio del Marchio. Che cosa si può intuire dal video? Guardatelo qui sotto che poi ne riparliamo...

TRA DETTO E NON DETTO Da quello che si capisce dalle immagini ufficiali, il concept ha un propulsore elettrico funzionante, sebbene Lancia non abbia mai rilasciato informazioni sulle specifiche tecniche. Napolitano ripropone i dati già annunciati alla premiére, ossia un'autonomia di 700 chilometri con un consumo inferiore a 10 kWh/100 km, con tempi di ricarica di 10 minuti. Da ciò si potrebbe stimare una capacità della batteria attorno ai 70 kWh utilizzabili e presumendo che i tempi di ricarica si riferiscano a una ricarica dal 20 all'80% in corrente continua, il powertrain elettrico potrebbe essere dimensionato per una tecnologia di ricarica ultra fast charge a 250 kW di potenza (dalle colonnine compatibili, ovviamente). Dati per nulla ufficiali e tutti da confermare, comunque.

Pu+Ra HPE prefigura stile e tecnologie delle Lancia future

ELEMENTO DI STILE La strumentazione è raccolta in un quadro digitale al centro del volante, mentre la plancia ha una superficie vetrata abbastanza ampia da poter ospitare un display da record per l'infotainment, che da parte sua sarà animato da una nuova tecnologia chiamata S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). La forma circolare è l'elemento dominante degli interni, con le vaschette portaoggetti al servizio tanto dei sedili posteriori quanto di quelli anteriori: forma ripresa dagli scassi per le maniglie nei pannelli porta e dall'elemento fisso al centro del volante che ospita la strumentazione. Il tema è presente anche nelle luci posteriori e certamente lo ritroveremo nelle Lancia del futuro.

Lancia Pu+Ra HPE, le luci posteriori

LA TIMELINE DELLE NUOVE LANCIA Lancia Pu+Ra HPE ha debuttato il 15 aprile e qui potete rivedere il video integrale della presentazione. Vuole rappresentare il primo esempio del nuovo linguaggio stilistico creato per il prossimo decennio, che vuole creare modelli dal design senza tempo, caratterizzati da un ''home feeling'' per gli interni, da sostenibilità, elettrificazione e tecnologia. Sebbene la sportiva elettrica a due porte e 4 posti non porterà direttamente a un modello di serie, anticipa ''design, innovazione e tecnologia'' dei futuri modelli Lancia, vale a dire Ypsilon, Aurelia e Delta. Il tour europeo permetterà ai fan di vederla dal vivo, in attesa del debutto della nuova Ypsilon prevista per il 2024 (e che verrà proposta sia in versione elettrica sia ibrida). Successivamente sarà la volta dell'ammiraglia Aurelia, che debutterà nel 2026 come crossover completamente elettrico. Infine, il ritorno della Delta è previsto per il 2028 sotto forma di berlina elettrica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2023