Barbie e Ken corrono sulle strade di Forza Horizon 5. Il trailer del film più atteso del 2023

Il mondo si divide in due categorie: chi non vede l’ora di andare al cinema a vedere il film di Barbie, il prossimo 20 luglio, e chi mente. Nell’attesa, è possibile cominciare a entrare nel mood lanciando Forza Horizon 5, l’ultimo - e divertentissimo - capitolo della serie di videogame di corse open world di Microsoft per Xbox e PC.

Forza Horizon 5, le auto di Barbie e Ken nel videogame

100% ELETTRICHE Nel gioco sono infatti disponibili le stesse auto che Barbie e Ken utilizzano nel film, rispettivamente una Chevrolet Corvette del 1956 - nell’inconfondibile rosa shocking - e il più aggressivo Hummer di Ken. Entrambe le auto sono 100% elettriche: nel primo caso si tratta di una licenza creativa degli sceneggiatori, mentre il pickup di GMC è già in commercio negli Stati Uniti. Perché si sa, saranno anche bambole di plastica, ma sono comunque attente alla sostenibilità e fanno la loro parte contro il cambiamento climatico!

COME OTTENERE LE AUTO Le auto sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori di Forza Horizon 5. Per ottenere è sufficiente lanciare il gioco, entrare nel centro messaggi e scaricare la Corvette e l’Hummer, che saranno immediatamente disponibili all’interno del garage virtuale, pronte per essere lanciate lungo la sterminata mappa di gioco, anche quella dell’espansione di Hot Wheels.

IL FILM Diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), insieme a una pletora di altre stelle di Hollywood, il film racconta della loro vita nel mondo perfetto di Barbieland, e dell’opportunità di andare in quello reale, abitato dagli esseri umani, con i loro difetti e le loro contraddizioni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/07/2023