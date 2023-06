Sfida le vere Corvette con l'automobilina di Barbie: il video

Sfida quattro vere Corvette con un'automobilina di Barbie elettrica elaborata con un po' di tuning. La folle drag race in video

La drag race che potete guardare nel video qui sotto è una sfida davvero folle: affrontare sulla strip quattro Corvette vere, di diverse generazioni, con un'automobilina elettrica di Barbie modificata. Impossibile? Sul quarto di miglio parrebbe proprio di sì, ma la regola è chiara: vince chi arriva prima a 60 miglia l'ora (96 km/h) e guardate un po' che cosa succede. Se volete conoscere i dati anagrafici e la potenza delle Corvette vere, sfogliate la fotogallery e leggete le didascalie.

COSA C'È SOTTO Chiaramente la macchinina giocattolo non è quella di serie: sotto c'è il telaio di un go-kart super basico comprato usato online, a cui l'autore del video ha applicato tre motori elettrici. Uno è al posteriore e sfrutta una trasmissione a catena, mentre altri due sono nei mozzi delle ruote anteriori, recuperate da una minimoto elettrica, a dare la trazione integrale. All'alimentazione provvede un pacco batterie ricavato da celle per apparecchiature mediche dismesse. E ora, se non l'avete ancora fatto, guardatevi il video, che potrebbe davvero sorprendervi!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/06/2023