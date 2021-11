La "vera" Barbie Car? Una Fiat 500 elettrica

Ad AutoMobility Los Angeles, il modello in scala 1:1 della Barbie Extra Car, con tanto di vero motore elettrico. Ma è in vendita?

Puoi mettere insieme tutte le Volkswagen, le Ford, le Toyota vendute in ogni parte del mondo. Sommate tra di loro, non eguaglieranno i suoi volumi. Tra supercar, auto di lusso e SUV elettrici, in un angolino del Los Angeles Auto Show prende residenza temporanea pure lei, la bambola dei record. Sia lei, sia la sua automobile, ovviamente. Sia in formato ''toy'', sia la replica a grandezza naturale. Se fosse un essere umano, Barbie guiderebbe una decapottabile assai simile a Corvette. Ma che in realtà, ha un cuore tutto italiano: la Barbie Car in mostra a LA, sotto il vestito, è una Fiat 500 elettrica. Complimenti per l'ottima scelta.

Barbie Car: sotto il vestito, una Fiat 500 elettrica

LA FABBRICA DEI SOGNI Senza scendere nei particolari, Mattel afferma come il team che ha lavorato al progetto Barbie Extra Car è composto da ''designer e ingegneri di livello internazionale, molti dei quali hanno lavorato presso i Costruttori di tutto il mondo''. Spogliare il Cinquino elettrico e trasformarlo nell'auto di Barbie, dopotutto, non è impresa che puoi improvvisare. E così la squadra ha dapprima realizzato al computer un prototipo 3D, declinando in scala 1:1 l'auto giocattolo e ritagliando la forma usando un router a cinque assi. Dopodiché, uno scultore ha messo a punto i dettagli, graziose portiere ad ali di uccello incluse: via libera alla realizzazione degli stampi. Il team ha quindi collegato il telaio di Fiat 500e alla nuova Barbie-carrozzeria, verniciato la lamiera, disegnato ruote personalizzate. Ladies and gentlemen (anzi no, solo le Ladies), start your engine.

Barbie Extra Car: guardare, non guidare

NOT FOR SALE Sotto la scocca frulla dunque il powertrain di Fiat 500 elettrica, per la speciale circostanza leggermente depotenziato a 111 CV e 200 Nm di coppia. Quanto alla batteria, si dice sia accreditata di un'autonomia di 160 km. L'unico problema è che del grado di percorrenza te ne fai ben poco. Perché la Barbie Car - ma dai? - non è in vendita. Quello esposto ad AutoMobility LA è un veicolo speciale che Mattel probabilmente custodirà nel proprio museo. Se proprio vuoi la Barbie Extra Vehicle, dovrai accontentarti del modellino giocattolo, che nei negozi USA costa 30 dollari. Passeggeri esclusi, ovviamente.

Barbie Car non in vendita? Consolati col set giocattolo