Concorsi, premi e riconoscimenti per le auto ce ne sono moltissimi e in tutti i Paesi del mondo, ma quando è un'icona del Made in Italy come la Nuova Fiat 500 a trionfare all'estero la notizia non può che far piacere. In questo caso, la piccola torinese si è aggiudicata il titolo di Small Car of the Year ai News UK Motor Awards 2021: premio conferito dai consumatori che l'hanno votata all'interno di una selezione proposta da importanti firme del giornalismo automobilistico.

Nuova Fiat 500 elettrica

GIURIA POPOLARE ''Se da un lato ci siamo abituati agli apprezzamenti degli esperti dell'industria alla nuova Fiat 500 nel corso dell'anno, è davvero speciale ricevere questo premio visto che ad attribuirlo è stato il voto del pubblico'', dice Greg Taylor, amministratore delegato di Fiat UK. ''Con le sue caratteristiche da best-in-class - come la guida autonoma di livello 2 - un'autonomia notevole e una serie di modalità di guida a supporto dell'esperienza d'uso, è evidente che Nuova 500 non è solo la scelta dei critici, ma anche la scelta della gente''.

Fiat 500C elettrica a MIMO 2021

I NUMERI DI NUOVA 500 In cifre, Nuova 500 propone diverse opzioni in fatto di batterie, da 24 o 42 kWh di capacità, per un'autonomia che può raggiungere i 320 km (qui la video prova di Nuova 500). Inoltre, l'auto può sfruttare la ricarica rapida per ricaricarsi all'80% in soli 35 minuti o recuperare fino a 50 km in cinque minuti. Qui la 500 elettrica a confronto con Honda-e, mentre qui la sfida contro la Smart EQ Fortwo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2021