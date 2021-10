Dopo il riconoscimento del mercato, ora quello degli addetti ai lavori. Auto elettrica più venduta in Italia, Fiat 500 si aggiudica anche l'edizione 2022 del premio Auto Europa, titolo assegnato annualmente dai soci UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive), coadiuvati da una giuria di opinion leader, oltre che da una giuria popolare di appassionati. Con l'ultimo exploit, il pallottoliere segna quota 8. Come gli Auto Europa conquistati da un modello del Lingotto in 35 anni di esistenza del concorso.

Gaetano Cesarano (UIGA) con Claudio d'Amico (Stellantis)

BEST IN CLASS Nuova Fiat 500 si è imposta su una platea di 30 nuovi modelli: tra i criteri che la giuria adotta per individuare la migliore auto prodotta e commercializzata in Europa nell'annata in corso, i requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio. La preferenza espressa dalla Giuria Opinion Leader UIGA è andata invece ad Audi Q4 e-tron, mentre il voto della Giuria Popolare ha visto prevalere Nissan Qashqai. Tutte le vetture finaliste saranno infine ricordate come “auto coraggio”, perché lanciate durante l’emergenza pandemica che ha attanagliato l’economia e il tessuto sociale in tutto il mondo.

BACHECA Il premio Auto Europa 2022 va ad arricchire, di Fiat 500 elettrica, un ricco palmarès che già annovera il titolo di “Small Car of the Year” ai News UK Motor Awards, “Green Car” degli Automobile Awards 2020, vinto in Francia, e il trofeo “Car of the Year and Best Small Electric Car”, assegnato da DrivingElectric. A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca Auto Motor und Sport e quello di “Miglior Design Concept” del famoso concorso internazionale Red Dot Design Award.

ALBO D'ORO Di seguito, ecco tutte le vincitrici del premio Auto Europa dal 1987 in avanti.

AUTO EUROPA UIGA Audi 80 1987 Alfa Romeo 164 1988 Fiat Tipo 1989 Citroen XM 1990 Nissan Primera 1991 Citroen ZX 1992 Fiat 500 1993 Citroen Xantia 1994 Fiat Punto 1995 Fiat Bravo/Brava 1996 Audi A3 1997 Alfa Romeo 156 1998 Alfa Romeo 166 1999 Jaguar S-Type 2000 Citroen Xsara Picasso 2001 Citroen C5 2002 Citroen C3 2003 Fiat Panda 2004 Citroen C4 2005 Fiat Grande Punto 2006 Peugeot 207 2007 Fiat 500 2008 Alfa Romeo MiTo 2009 Peugeot 3008 2010 Alfa Romeo Giulietta 2011 Citroen DS 4 2012 Peugeot 208 2013 Peugeot 2008 2014 Peugeot 308 2015 Citroen DS 5 2016 Alfa Romeo Giulia 2017 Citroen C3 2018 DS 7 Sportback 2019 Renault Clio 2020 Peugeot 208 2021 Fiat 500 2022

22/10/2021