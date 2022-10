Maserati Grecale Barbie, il SUV va in bambola. Per una buona causa

Quello tra Barbie e l'automobile - ancora meglio se sportiva alto di gamma - è un amore antico. Ora la fashion doll per eccellenza pesca, come mezzo per raggiungere puntuale i propri modaioli appuntamenti, dalla collezione Maserati. E quale ''capo'', se non l'ultimo prodotto della Casa? Dalla collaborazione tra il Tridente e il brand del Gruppo Mattel, ecco una Grecale in edizione super limitata. Di Maserati Grecale Barbie, solo due esemplari al mondo e solo uno dei due, per ora, si concede ai flash delle macchine fotografiche.

IN SOCCORSO Confezionata dalla divisione Fuoriserie, il primo dei due Barbie SUV è stato presentato la notte del 25 ottobre come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus, durante la serata di lancio organizzata dal department store di lusso a Los Angeles. Una parte del ricavato delle vendite di questa esclusiva statunitense andrà a favore del Barbie Dream Gap Project, iniziativa grazie alla quale il brand Barbie coopera con organizzazioni no profit di tutto il mondo per offrire pari opportunità e rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze. Ulteriori informazioni sulla seconda vettura saranno disponibili nel 2023.

CALORE ROSA Tutto si può sostenere, di Maserati Grecale Barbie, tranne che non sia un capolavoro di protagonismo. Basata sulla versione Trofeo, quindi equipaggiata di V6 Nettuno da 530 CV, all'esterno è completamente avvolta nell’iconico rosa della bambola più famosa di sempre. Sottili decorazioni in giallo acido riportano l'attenzione sull’anima sportiva Maserati, mentre una finitura iridescente genera, alla luce del sole, un potente effetto arcobaleno. Eleganti gli interni neri con sedili, plancia, rivestimenti e porte in pelle e rifiniti - of course - con impunture rosa, inoltre con poggiatesta dall’esclusivo badge “B” incorporato. Grecale Barbie la Grecale, sino ad oggi, meno ''timida'' di tutte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/10/2022