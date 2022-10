Dopo nuova Maserati GranTurismo, la GranCabrio. Primissime foto spia

Non possono esistere l'una senza l'altra. L'una completa l'altra, l'una è il ''negativo'' dell'altra. I nostri fotografi sul campo raccolgono i primi scatti in assoluto di Maserati GranCabrio seconda generazione. A parte la classica capote in tela in luogo del tettuccio rigido, nulla cambia - nel complesso - rispetto a sorella GranTurismo, con la quale condivide il nuovo design e la piattaforma Giorgio adattata. Ami guidare al chiuso o con il vento tra i capelli? La scelta è la tua.

FOLGORAZIONI Come nuova GranTurismo, modello del quale il Tridente ha già fornito foto ufficiali e caratteristiche tecniche (ma non ancora l'identikit degli interni), anche GranCabrio esprimerà due versioni del V6 biturbo Nettuno, entrambe associate a trazione integrale: una entry level da 490 CV di potenza, nome di battaglia GranCabrio Modena, una variate più performante da 550 CV. (GranCabrio Trofeo). Il mondo è in mutamento e il top di gamma sarà lei, GranCabrio Folgore, con la sua architettura full electric trimotore e un output di sistema di 761 CV (temporaneamente, anche 829 CV in modalità boost).

COMING SOON Se nuova GranTurismo sarà pronta per gli ordini entro fine 2022, ci aspettiamo il reveal definitivo di nuova GranCabrio, a sua volta, entro fine anno, con la commercializzazione vera e propria nel primo trimestre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2022