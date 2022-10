Maserati GranTurismo: svelata tutta la gamma

Dopo le prime foto ufficiali, Maserati presenta la nuova GranTurismo e ne svela nel dettaglio versioni e motorizzazioni, svelando la potenza e fornendo anche un'idea del prezzo base della gamma.

Maserati GranTurismo Folgore, il posteriore

Ha tre porte, ma quattro posti, la nuova Maserati GranTurismo, che si presenta come una sinuosa super-coupé in cui ''il design cerca il miglior equilibrio tra bellezza e funzionalità senza eccessi'', dice la Casa. Bellezza 10 e lode, con un evidentissimo richiamo ai precedenti modelli del Tridente, tutti in qualche modo discendenti del prototipo Birdcage del 2005. Il passo di 2,93 metri è decisamente abbondante, ma i sedili posteriori - pur ragionevolmente accoglienti - non sono quelli che ti aspetti da un'auto di 4,96 m di lunghezza. E pure il bagagliaio da soli 310 litri (che diventano 270 litri nella versione full electric) è un evidente compromesso a vantaggio dello stile.

All’interno, Maserati GranTurismo ha un abitacolo moderno, con rivestimenti in pelle molto caratterizzati per i sedili: le cui impunture disegnano fantasie originali ed elaborate sulla pelle che li riveste, specifiche per l'allestimento scelto. Nessuna superficie è lasciata a nudo: la plastica in vista non appartiene alla nuova Maserati e tutti i materiali sono veri, non solo riprodotti nell'aspetto. A partire dal legno di certe finiture re dall'alluminio scuro satinato delle leve dietro al volante per comandare il cambio in modalità sequenziale.

Maserati GranTurismo Trofeo, il frontale

TRIPUDIO DIGITALE La plancia non è ancora stata finalizzata, ma si sa che al centro troveremo il display da 12,3 pollici del sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), l'infotainment basato su Android Auto, con comandi vocali evoluti in stile assistente virtuale, comandi gestuali, Apple Carplay e Android Auto in versione wireless e la possibilità di gestire la connessione contemporanea di due smartphone. Con uno schermo da 12,2 polici davanti al guidatore e lo specchietto retrovisore elettronico, la strumentazione è completamente digitale: compreso l'orologio (il che potrebbe dispiacere a qualche purista) che diventa uno strumento multifunzione con skin che cambiano secondo le circostanze e le preferenze del guidatore. Il tunnel centrale è stato liberato da ogni tasto, visto che tutti i comandi sono digitali. Lo Head-up Display è configurabile e offerto in opzione.

SOLO PER LE TUE ORECCHIE GranTurismo promette, inoltre, una “All-round sound experience” grazie al caratteristico sound del Motore Maserati, che nella versione elettrica viene replicato e arricchito dalle frequenze più gradevoli del powertrain elettrico, grazie ad un innovativo studio degli ingegneri del Maserati Innovation Lab. L'esperienza acustica è esaltata del sound system tridimensionale firmato Sonus faber. Disegnato e progettato dagli artigiani italiani del suono, l’impianto audio offre due livelli di personalizzazione spingendosi fino a 19 speakers, con sound tridimensionale e fino a 1.195 Watt, per una profondità e una rotondità del suono davvero unica, mentre il sistema audio di serie già prevede 14 speaker per 860 Watt di potenza.

La piattaforma sottostante è un'evoluzione della Giorgio - quella di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, per capirci - profondamente adattata, però, per consentire forme radicalmente diverse e la realizzazione della variante 100% elettrica Folgore (vedi sotto). L'assetto a controllo elettronico con molle ad aria è standard: le sospensioni hanno un'architettura a quadrilatero all'anteriore e multilink a 5 bracci al posteriore, mentre i freni sono Brembo, con pinze a 6 pistoncini su dischi da 380 mm davanti e a 4 pistoncini su dischi da 350 mm al posteriore. Ribassatissima la gommatura, con cerchi da 20 pollici all'anteriore calzati da pneumatici 265/30 e cerchi da 21 pollici al posteriore con gomme da 295/30 per le GranTurismo a motore tradizionale: la Folgore elettrica ha all'anteriore una spalla leggermente più alta (/35). La costruzione fa ampio uso di materiali leggeri come l’alluminio e il magnesio, unitamente ad acciai alto performanti, per mantenere il peso delle versioni a motore termico al di sotto dei 18 quintali.

Maserati GranTurismo Modena, 3/4 anteriore

Modello d'attacco della gamma Maserati GrantTurismo è la versione Modena, che vede il motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri regolato per erogare 490 CV e 600 Nm di coppia (qui l'approfondimento sul Nettuno). Con un peso di 1.795 kg, la Modena scattta da 0 a 100 km/h in 3,9'' e raggiunge i 302 km/h di velocità massima. La trazione è integrale, con differenziale posteriore autobloccante meccanico, e il cambio è un automatico ZF a 8 rapporti. Quattro le diverse modalità di guida: Comfort, GT, Sport e Corsa, con la funzione launch control di serie, a cui si aggiunge la possibilità ESC-OFF per escludere ogni controllo elettronico. Prezzi a partire da circa 180.000 euro.

Maserati GranTurismo Trofeo è la versione più sportiva e votata a occasionali uscite in pista. Il motore è il medesimo, ma regolato per dare una potenza massima di 550 CV e 650 Nm di coppia. Risultato, la Trofeo raggiunge i 320 km/h di velocità e brucia lo 0-100 in 3,5 secondi. Il peso è il medesimo della versione Modena - 1.795 kg - e anche i drive mode sono gli stessi, ma l'autobloccante posteriore qui è a controllo elettronico. Al lancio GranTurismo è disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi, dedicata al recente 75esimo anniversario di questa icona Maserati.

Maserati GranTurismo Folgore, la versione 100% elettrica

È il modello che proietta la Casa del Tridente nel futuro: la prima vettura nella storia del Brand ad adottare una propulsione 100% elettrica. Grazie a tre motori elettrici ha una trazione integrale con torque vectoring: la potenza installata supera i 1.200 CV, ma è la batteria caratterizzata da una capacità di scarica di 560 kW a non consentire più di 760 CV di potenza massima continuativi. Insieme con la coppia che raggiunge i 1.350 Nm, Maserati GranTurismo Folgore accelera da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e raggiunge i 320 km/h. La batteria da da 92,5 kWh lordi (83 kWh netti) consente fino a 450 km di autonomia nel ciclo WLTP e la tecnologia di ricarica fast charge a 270 kW permette di recuperare l'80% della carica in 18 minuti dalle colonnine compatibili. Il peso delle batterie si fa sentire, portando l'ago della bilancia a quota 2.260 kg, ma è particolare la loro disposizione: sono infatti disposte a T (T-Bone, dice la Casa), per occupare il tunnel centrale e lo spazio sotto le sedute posteriori lasciato libero dal serbatoio della benzina, così da pemettere un'altezza dell'auto pari a quella delle versioni con motore tradizionale e una maggiore agilità - dice Maserati - rispetto ai pacchi batterie nascosti sotto al pianale.

Maserati GranTurismo Modena Trofeo Folgore Motore 3,0 litri V6 biturbo benzina 3,0 litri V6 biturbo benzina 3 elettrici Potenza 490 CV a 6.500 giri 550 CV a 6.500 giri 760 CV Coppia 600 Nm a 3.000 giri 650 Nm a 3.000 giri 1.350 Nm Autonomia - - 450 km Ricarica - - 20-80% in 18 minuti a 800 V Velocità 302 km/h 320 km/h 320 km/h 0-100 km/h 3,9'' 3,5'' 2,7'' Trazione Integrale Integrale con autobloccante Integrale con torque vectoring Peso 1.795 kg 1.795 kg 2.260 kg Dimensioni 4,96 x 1,96 x 1,35 m 4,97 x 1,96 x 1,35 m 4,96 x 1,96 x 1,35 m Bagagliaio 310 litri 310 litri 270 litri Prezzo Da 180.000 euro circa - -

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/10/2022