Dodge Hornet fa lo sgambetto all'Alfa Romeo Tonale negli USA

Fin da quando è uscito il video di lancio della Dodge Hornet avevo espresso qualche perplessità... patriottica: possibile che la gemella americana abbia un sound più sportivo dell'Alfa Romeo Tonale? In un video, comunque, l'audio si può alterare per motivi scenici e dunque avevo sospeso il giudizio in attesa di conferme o smentite, che ora cominciano ad arrivare.

A muso duro contro l'Alfa Romeo Tonale: Dodge Hornet R/T la sfida negli USA

LO SGAMBETTO Questa settimana, infatti, Stellantis aggiunge la variante plug-in hybrid alla gamma Hornet negli USA e per il SUV del Biscione c'è una sorpresa non tanto piacevole: la cugina d'america è più potente (e costa pure meno). Con buona pace delle dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato, che anni fa, per giustificare i ritardi nel lancio della Tonale, diceva di esigere dai modelli del Biscione l'eccellenza prestazionale nei rispettivi segmenti.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, un momento del test

STILE E FORZA BRUTA Il prezzo più alto può non essere un male: anzi! Unito all'Italian Style che conferisce alla Tonale ben altra eleganza e raffinatezza, può essere determinante a far percepire l'Alfa come un modello premium e segnare uno spartiacque netto nel tipo di clientela. Resta il fatto che la Dodge Hornet R/T (questa la denominazione scelta per la variante PHEV) viene proposta come il veicolo più potente del suo segmento. E i numeri gli danno ragione.

Dodge Hornet R/T, gli interni in Alcantara ricordano quelli della Tonale

PRESTAZIONI A CONFRONTO Se la Tonale plug-in si ferma negli USA a 285 CV e 475 Nm complessivi, per uno 0-100 km/h in 6,2 secondi, la Hornet si avvantaggia con una potenza combinata di 288 CV e una coppia massima di 520 Nm, con una funzione overboost - chiamata PowerShot - che aggiunge al conto altri 30 CV, seppure per brevi periodi. Risultato: uno 0-96 km/h in 5,6 secondi, nel dato dichiarato, che riportato alla stessa velocità di uscita del dato europeo di 100 km/h fa circa 5,95 secondi. Pari, invece, i dati di autonomia e i consumi forniti dall'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente americana.

Alfa Romeo Tonale Veloce: Alcantara traforato per le sedute

LA BATTAGLIA SUI PREZZI Al capitolo prezzi la R/T attacca negli USA a 40.935 dollari, mentre la R/T Plus costa 45.935 dollari. Il listino della Tonale entry level parte da 42.995 dollari, mentre il top di gamma sfiora i 50.000 dollari. Fonti locali riportano che Alfa Romeo USA non sia affatto contenta della concorrenza di Dodge. Chissà perché... A questo punto ci vorrebbe una Tonale Quadrifoglio, con tutti i cavalli che servono per ristabilire le gerarchie. Da non offrire anche a marchio Dodge, si intende.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2023