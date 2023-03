Dodge Hornet ha un sound più sportivo della gemella Tonale? Il video teaser

Alfa Romeo Tonale ha una gemella per il mercato USA: la Dodge Hornet. E nel video di lancio il sound del motore pare più sportivo

Da noi non rischia di pestare i piedi a nessuno, visto che non è importata, ma sappiate che la Dodge Hornet, gemella americana dell'Alfa Romeo Tonale, si appresta a conquistare il mercato USA forte di un marchio più famigliare al pubblico locale. Qui sotto il video teaser che ne annuncia il lancio, in cui si sente un rombo che pare anche più sportivo di quello del ''cuore sportivo'' Alfa Romeo. Possibile? Ascoltate...

LA VOCE DEL BISCIONE Del resto, la Tonale ha tante altre ottime qualità, dimostrate peraltro nel confronto con le rivali. Ma in tutte le nostre prove (qui per esempio) ha anche evidenziato un sound garbato ed elegante, che forse meriterebbe di schiarirsi un po' di più la voce quando si regola il manettino DNA sulla posizione più sportiva Dynamic. Voi che ne pensate?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2023