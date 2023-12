Tempo di debutto per Golf 8 facelift e Volkswagen celebra il suo 50° anniversario

La bestseller della Casa tedesca farà passerella nei prossimi mesi fresca di aggiornamenti in occasione delle celebrazioni per i suoi 50 anni di attività

Sappiamo da qualche tempo che la Golf di ottava generazione arriverà presto con un bel restyling , anzi, abbiamo già visto una prima immagine della compatta di Wolsburg. Ma oggi Volkswagen ci dà qualche notizia in più e ci permette di collocare con più precisione il suo debutto. Se non ci saranno contrattempi, la nuova Golf sarà presentata a gennaio 2024 e il suo aggiornamento sarà importante per i tedeschi, che ne celebreranno il cinquantesimo anniversario proprio nel 2024. L'imminente restyling della versione Mk8 porterà numerosi miglioramenti, tra cui “funzionalità visivamente” raffinate, nuovi dispositivi di assistenza e propulsori, nonché sistemi e software di infotainment di prossima generazione”, anticipano dal quartier generale VW. In effetti, il modello attuale ha mosso qualche perplessità a causa della configurazione dell'infotainment completamente digitale e con comandi a sfioramento, che all'inizio era soggetto a problemi software. Detto questo, nei giorni scorsi Volkswagen ha mostrato in veste ufficiale la prima immagine teaser della Golf, che ci mostra una firma luminosa a LED rivista con il logo illuminato e ispirata a quella dei suoi veicoli elettrici con marchio ID. Ma per la nuova Golf sono previsti altri aggiornamenti, più o meno evidenti, a livello di stile e in abitacolo.

Volkswagen Golf 8 facelift: il concept EA 276 (sx) e la versione Mk1 (dx)UN ANNIVERSARIO DA FESTEGGIARE Oltre a introdurre una versione evoluta dell'auto, VW ha già dichiarato che celebrerà adeguatamente il 50° anniversario della Golf esibendo modelli del passato e pezzi unici a mostre ed eventi sparsi in tutto il mondo. Per esempio, una lineup delle sue sette generazioni storiche è prevista per spettacoli a Parigi e Brema. Tra i veicoli ci sarà la concept car EA 276, vista raramente, sviluppata nel 1969 a Wolfsburg. Questa concept car rappresenta uno dei primi precursori della Golf di prima generazione e differisce in modo significativo dal modello di produzione finale, progettato infine da Giorgetto Giugiaro . A quanto pare, cedere le redini al designer italiano è stata una buona idea, dato che sarebbero bastati solo due anni perché la Golf di prima generazione raggiungesse il milione di vendite a livello globale.

Volkswagen Golf 8 facelift: le otto generazioni della bestseller di Wolsburg UN SUCCESSO GLOBALE Oggi, più di 37 milioni di esemplari della berlina a due volumi sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo. ''Il segreto del successo era ed è tuttora la somma di tutte le sue caratteristiche'' , scrive in una nota VW, che prosegue: “Questo perché la Golf è da sempre una compagnia perfetta per la vita di tutti i giorni, incarnando la versatilità , funzionalità, affidabilità e qualità.” Dopo la presentazione dell'ultimo esemplare della Golf a fine gennaio, VW prevede che le prevendite del modello inizieranno nella primavera del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/12/2023