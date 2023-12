Volkswagen, nel 2024 la ricarica diventa... Tesla. Almeno in USA

Il Gruppo Volkswagen si unisce a un già ampio consorzio di case automobilistiche e ha scelto di abbracciare lo standard di ricarica Nacs di Tesla per le auto elettriche destinate al mercato nordamericano. Questa decisione segue dunque l'esempio di colossi dell'industria come General Motors, Honda, Jaguar, Mercedes, Nissan, Polestar, Rivian e Volvo, tutti già aderenti a questo standard. La svolta riguarda l'intero portafoglio di marchi appartenenti al gruppo tedesco: da Audi a Porsche, passando per Volkswagen e persino il marchio rinnovato Scout. A partire dal 2024, tutti i modelli destinati agli acquirenti americani saranno equipaggiati con il connettore di ricarica Nacs (qui vi parliamo delle nuove colonnine da 350 kW, e sono per tutti). Questa scelta strategica consentirà ai clienti di accedere alla vasta rete di oltre 20.000 stazioni Supercharger di Tesla e alle quasi 4.000 colonnine di ricarica di Electrify America, una società sussidiaria del Gruppo VW.

Volkswagen: dal 2024 le auto avranno lo standard ricarica di Tesla

VEDI ANCHE

MANCA STELLANTIS Per i modelli già in circolazione, come la Taycan e la ID.4, potrebbe essere necessario l'utilizzo di adattatori specifici per sfruttare appieno il nuovo standard. Tuttavia, al momento, non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale in merito. Dopo questa decisione, manca solo un grande attore dell'industria automobilistica a unirsi al coro: Stellantis. Volkswagen ha scelto di adottare lo standard Nacs per migliorare la facilità di utilizzo e aumentare le possibilità di ricarica per i suoi clienti. Considerando la capillarità e l'affidabilità del servizio di ricarica Tesla. Sembra dunque che Stellantis sia l'ultimo grande gruppo automobilistico a non aver ancora annunciato l'adesione allo standard Tesla. Tuttavia la prospettiva che anche il gruppo italo-francese si affidi alla tecnologia di ricarica made in California, diventa plausibile se si considera l'imminente debutto della 500e sul suolo americano. Resta da vedere quando e come Stellantis si unirà a questa crescente ondata di adesioni, contribuendo così a plasmare il futuro della mobilità elettrica negli USA.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 20/12/2023