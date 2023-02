L'Intelligenza Artificiale si fa leggere. Ma come puoi fidarti del parere di un "robot" su un'auto che non ha guidato?

Auto che si guidano da sole e che lo fanno - lo faranno, un giorno - meglio di tanti automobilisti. Robot che progettano automobili e lo fanno - già ora - meglio di tanti designer e ingegneri. Novità dell'ultimo minuto, l'app che scrive la prova su strada di un nuovo modello. E lo fa meglio - forse - di tanti addetti ai lavori. Insomma: le macchine che se la cantano e se la suonano da sole, noi a guardare. Wow? Bleah.

Questo SUV BMW è stato disegnato dall'Intelligenza Artificiale

ANCH'IO ANCH'IO! Nota bene. No, non mi avventuro in una prova sul campo di Chat GPT per condividere con te le straordinarie proprietà culturali, tecnologiche ed empatiche (...) delle quali la nuova funzione di Intelligenza Artificiale Generativa ha già dato ampia dimostrazione attraverso migliaia di simulazioni e interazioni che chiunque può facilmente recuperare online. Qui è casomai una piccola riflessione (chissà, la prima di una lunga serie) sulle possibili conseguenze dell'intrusione di Chat GPT, e delle sue già incalzanti ''imitazioni'', nella percezione stessa del mondo dell'auto. Notizie buone e meno buone. Come sempre, quando c'è di mezzo l'informatica. Mi concentro, oggi, sul capitolo test drive ''artificiali''.

Anche dietro i rendering di questa Twingo non c'è un uomo, c'è solo l'AI

ERRARE HUMANUM EST Alzi la mano il collega giornalista che non abbia anche soltanto immaginato di affidare la stesura di un articolo a questa nuova fonte digitale del sapere universale. Lo ammetto: in redazione, comprensibilmente mossi da congenita curiosità per tutto ciò che è nuovo, i nostri bravi test li abbiamo pure fatti. Sì, per gioco. Perché il dubbio è lecito, ma giuro: dietro testi e foto Motorbox (compreso questo editoriale), state pur tranquilli, c'è e ci sarà ancora (per un po'?) un essere umano in carne ed ossa. Con la sua professionalità, il suo amore per le due e le quattro ruote e le sue personali preferenze. Ma anche con i suoi difetti, le sue conoscenze non illimitate. Le sue ansie, gli alti e bassi quotidiani. Col telefono che squilla e puntualmente gli sottrae concentrazione, con la connessione Internet che lo abbandona sul più bello, con il mal di stomaco del lunedì mattina. Insomma, se ti imbatti in un refuso, o in un pensiero che non quadra col contesto, ci siamo capiti, abbi pietà. È la dimostrazione plastica che affermo il vero.

Siamo esseri umani, non robot. Quindi, sbagliamo

GHOST WRITER Mi è sorto spontaneo buttar giù due righe su Chat GPT dopo aver letto la testimonianza del tester di un magazine straniero, MotorTrend, il quale, avvicinandosi la scadenza della consegna della prova su strada e in pista di Toyota GR Supra 2023 equipaggiata di cambio manuale, per accelerare i tempi chiede l'aiuto del miracoloso cervellone elettronico ingegnerizzato da OpenAI. Imprimendo i giusti input, il risultato è ovviamente sorprendente: in un batter di ciglia, un foglio bianco si popola di paragrafi che spaziano da descrizioni tecniche e stilistiche, a considerazioni sul feeling di guida. Eccoci al punto. Chat GPT, la GR Supra, mica l'ha guidata.

Chat GPT scrive la prova di GR Supra. Senza fare la prova

VEDI ANCHE

RECENSIONI ARTIFICIALI Sotto il profilo della forma e del buon senso delle sensazioni riportate, la performance dell'assitente virtuale delle meraviglie non fa una grinza. Ma resta di stampo molto ''accademico''. Estrapoliamo qualche passaggio.

''L'esperienza di guida di una Toyota Supra manuale è piuttosto piacevole, offre cambi di marcia fluidi e maneggevolezza precisa. L'accelerazione è forte e fluida, grazie alla potenza dei turbo, i freni sono affidabili e in grado di rallentare il veicolo in modo rapido ed efficace. Lo sterzo è preciso e la sensazione consente al guidatore di manovrare con sicurezza attraverso curve strette e strade impegnative. L'esperienza complessiva di guida della Toyota Supra è piacevole e l'auto porterà sicuramente un sorriso sul volto di coloro che la tirano fuori per un giro''.

UOMO VS MACCHINA Un ''temino'' che al mio professore di italiano del Liceo sarebbe andato a genio. Al lettore di un magazine di motori, non lo so. Puzza di finto da un chilometro. Da appassionato, io pretendo un testo che sia partorito da una buona penna, ma anche e soprattutto che sia un testo ''caldo'', nel quale immedesimarsi. Insomma: GR Supra è una sportiva, scendi che hai il cuore che batte, il suono del motore ancora in testa, forse qualche goccia di sudore che ti riga il volto. Quella che rovesci nei momenti successivi al test, è la classica colata d'inchiostro che scende fluida, sincera, imbevuta di emozioni e sensazioni fisiche. Chat GPT, la GR Supra, non l'ha mai guidata. Chat GPT non può trasmettere l'adrenalina di un vissuto. Tester umano vs Chat GPT: uno a zero e palla al centro. Almeno fino alla prossima release, che sarà senz'altro più sgamata. Ah, di GR Supra col cambio manuale, il nostro test lo trovi qui. Giudica tu.

Noi Toyota GR Supra l'abbiamo guidata per davvero...

MA NON FARMI RIDERE Si spalanca così una questione etica, morale, di onestà, fiducia tra il lettore e la testata, di deontologia professionale. Valore aggiunto di una prova ''umana'' è proprio quel sapore genuino che ha la chiacchierata tra due amici. Impulsività, contraddizioni, citazioni, sfumature del linguaggio. Prese in giro. Sempre più, un robot impressionerà per la preparazione intellettuale. Forse, tuttavia, un robot non sarà mai in grado di strapparti una sana risata. Se non una risata di compassione per la sua comicità pre-programmata, mai spontanea. Come quando chiedi a Chat GPT - vedi sempre MotorTrend - di trasformare GR Supra nel soggetto di un brano gangsta rap: l'agoritmo genera un testo carino, ma senz'anima.

Uomo vs macchina: se devi trasmettere emozioni, non c'è storia

TUTTI LICENZIATI, ANZI NO Credo che il termine Intelligenza Artificiale sia scorretto. Vedo Chat GPT et similia come programmi informatici ultrapotenti, dalla capacità di calcolo e di aggregazione di dati, sino a ieri, inconcepibile. Ma l''Intelligenza'' Umana, credo, è tutta un'altra cosa. È creatività, è genialità, è consapevolezza della propria fallibilità. Finché a guidare siamo ancora noi, a scrivere un test drive saremo sempre noi. Impiegheremo un giorno e mezzo anziché una frazione di secondo. Infileremo un errore di battitura dietro l'altro (uno l'ho commesso pure io, lo hai individuato?). Splendidi errori dovuti alla foga, non a un server in manutenzione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/02/2023