Audi FelGAN: l'intelligenza artificiale al servizio dei designer

INTELLIGENZA ARTIFICALE CREA I CERCHI IN LEGA Una volta era tecnigrafo e matite. Oggi c’è l’intelligenza artificiale. I centri stile dei costruttori di automobili hanno accelerato sui sistemi di progettazione del design e oggi siamo arrivati al punto di massima evoluzione. Per esempio, Audi sta iniziando a utilizzare un software di intelligenza artificiale (AI) che ha sviluppato per progettare il design di nuovi cerchi in lega leggera. L’AI è stata a lungo pubblicizzata come una soluzione per risolvere problemi complessi e, a quanto pare, anche l'industria automobilistica può trarne vantaggio. A Ingolstadt hanno da tempo notato il valore nel far progredire l'intelligenza artificiale e hanno persino realizzato un concept nel 2019 chiamato AI:ME, che utilizza la tecnologia per interagire con le persone, ma ora la Casa tedesca ha preferito voltare verso un modo più pratico di usare la AI, con un sistema che ha soprannominato FelGAN. Guardiamo il video per scoprire come funziona il software.

UN SOFTWARE PER AIUTARE I DESIGNER FelGAN è un sistema basato sull'intelligenza artificiale sviluppato internamente, che aiuta i designer a “scoprire nuovi stili da prospettive completamente inedite, dando loro suggerimenti che possono evolversi ulteriormente per trovare nuove creazioni”. Il software può proporre “rapidamente” un gran numero di progetti fotorealistici da solo, oppure può ricombinare progetti esistenti “in modo mirato”, il che significa che i progettisti possono dire al sistema che tipo di modifiche vorrebbero vedere a un disegno e il software fornirà varie interpretazioni di quelle specifiche istruzioni. Audi spiega che il sistema agisce effettivamente “come una sorta di hub di idee spontanee per il team di progettazione dei cerchi Audi, consentendo loro di scambiare nuove versioni e varianti”. In questo modo, i progettisti possono facilmente vedere come si realizzerebbero in tempo reale i cambiamenti di forma, colore, struttura della superficie e altri parametri.

Audi FelGAN: i designer al lavoro durante li sviluppo dei futuri cerchi in legaALGORITMI IN COMPETIZIONE TRA LORO Il nome “FelGAN” deriva dalla parola tedesca per “cerchio” (Felge) e GAN, l'ultimo dei quali è l'acronimo di Generative Adversarial Networks. I GAN sono “una forma speciale di programma per computer ad autoapprendimento in cui due algoritmi competono come avversari durante il cosiddetto allenamento, diventando sempre migliori in competizione tra loro”. Un algoritmo è il generatore, che crea immagini artificiali di un motivo specifico, che in questo caso sarebbe la ruota di un veicolo. L'altro algoritmo è il discriminatore, o concorrente, e questo visualizza una selezione di immagini composta da foto di ruote reali insieme a immagini generate dall'intelligenza artificiale. Il discriminatore decide quindi quali immagini mostrano ruote reali e quali sono generate. Questo processo viene ripetuto più e più volte fino al termine dell'allenamento.

Audi FelGAN: la lavorazione di un prototipo in plasticaSISTEMA CHE AUTOAPPRENDE DAGLI ERRORI Con questo sistema, entrambi gli algoritmi sono progettati per imparare dai propri errori e migliorare continuamente, e dopo un numero sufficiente di tentativi, Audi afferma che i progetti generati sono così reali che l'occhio umano non può, o può solo a malapena, distinguere da quelli delle ruote reali. Tutto viene eseguito sul cloud per evitare l'uso di hardware ad alte prestazioni e ad ogni progetto viene assegnato un valore matematico, che gli sviluppatori chiamano “DNA”. Questo codice DNA può quindi essere inserito nella macchina in qualsiasi momento per riprodurre un disegno. Inoltre, i progettisti di Audi possono alimentare il programma con i propri progetti e foto. Audi afferma che i progettisti spesso utilizzano solo singoli elementi di un progetto FelGAN e, una volta soddisfatti, un prototipo della ruota viene fresato in plastica o alluminio. Fondamentalmente, l'elemento umano è ancora molto importante. In un mondo in cui anche i rumori delle auto sono riprodotti artificialemente, non saremmo sorpresi se qualcosa come la RS e-tron GT venisse presto aggiornata con ruote progettate dall'intelligenza artificiale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2022