AUDI AL CES 2020 Ci sono svariate concept car tra i modelli presentati da Audi al CES 2020 di Las Vegas, tra questi anche Q4 e-tron e E-Tron Sportback. Ma quella che si è fatta notare in giro per la mitica Strip di Las Vegas è AI:ME, la concept a guida autonoma che già avevamo visto alla Fiera di Shangai del 2019.

AUDI AI:ME, SGUARDO AL FUTURO AI:ME, che si è fatta un giro sul famosissimo viale dei Casinò e degli hotel della città del Nevada, è un'anticipazione della prossima piccola elettrica in arrivo da Audi (questa volta in commercio, e non come concept), che condividerà la piattaforma MEB con le cugine Volkswagen ID.3 e Seat El Born.

GLI INTERNI La cosa più pazzesca per quanto ci riguarda è il design degli interni: trattandosi di un'auto a guida autonoma, il volante può rientrare all'interno del cruscotto. Questo lascia molto spazio ai progettisti per sbizzarrirsi, e il risultato è un ambiente che ricorda da vicino quello di una vera e propria saletta lounge, con comfort e eleganza decisamente in primo piano.

TECNOLOGIE Oltre a offrire una grande comodità, che potrebbe anticipare l'abitabilità delle future auto a guida autonoma, AI:ME getta lo sguardo verso il futuro anche per quanto riguarda le tecnologie: la concept presenta infatti un head-up display in 3D realizzato in collaborazione con Samsung che mostra immagini fluttuanti nell'aria a una distanza tra i 10 e i 70 metri.

INTELLIGENT EXPERIENCE Ci sarà inoltre il sistema di navigazione Intelligent Experience, che mescola navigatore, intelligenza artificiale e machine learning, salvando le destinazioni preferite e mettendole in relazione con giornata, orario e condizioni del traffico per suggerire il percorso migliore. Audi afferma che il sistema sarà in grado di condurre un'analisi precisa delle preferenze del guidatore, dalla posizione del sedile al profumo degli interni, che passerà poi in breve tempo a implementare in maniera autonoma.