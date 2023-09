IAA Mobility 2023, Bosch farà ricaricare più in fretta le auto elettriche

La tecnologia a 400 volt è quella maggiormente diffusa a bordo delle auto elettriche, ma il futuro è quello delle piattaforme con tensione a 800 volt: raddoppiando la tensione è possibile anche raddoppiare la potenza di ricarica, che arriva fino a 350 kW (teoricamente 500 kW): a patto di trovare colonnine fast charge abbastanza potenti, i tempi di ricarica si riducono in maniera sensibile, con tutti i vantaggi del caso.

Le novità di Bosch a IAA 2023: piattaforme a 800 V per le auto elettriche

DOPPIA TENSIONE Oggi i modelli con tecnologia a 800 volt si contano sulle dita di una mano: tra queste le Hyundai Ioniq, Kia EV6, Audi e-tron GT e Porsche Taycan, e il prossimo SUV di Ingolstadt Audi Q6 e-tron. Tra le case più impegnate nello sviluppo di soluzioni per le case automobilistiche c’è Bosch, che al Salone di Monaco ha portato la sua soluzione a 800 volt, basata su semiconduttori in carburo di silicio che aumentano l’efficienza (e quindi anche la durata) dei powertrain elettrici.

PAROLA CHIAVE: EFFICIENZA La casa tedesca ha anche aumentato densità di potenza della variante a 800 volt del suo motore elettrico (capace di ben 460 kW / 625 CV di potenza e 830 Nm di coppia), riducendone il peso e ottenendo un design più compatto, una soluzione già adottata da una casa automobilistica. Tra gli altri vantaggi della piattaforma di Bosch, la possibilità di utilizzare cavi più sottili, risparmiano spazio, peso e rame, e di ridurre sensibilmente (fino al 50%) la dispersione energetica dovuta al calore. La prossima generazione di motori elettrici, anticipa Bosch, avrà un raffreddamento a olio che ridurrà ancor di più la dispersione da calore, e potrà essere utilizzata soprattutto sui veicoli commerciali, uno dei terreni su cui si giocherà la vera partita dell’elettrificazione.

Le novità di Bosch a IAA 2023: la guida autonoma



L’IMPORTANZA DEL SOFTWARE Le auto di oggi, ma soprattutto di domani, elettriche e non solo, sono sempre più dipendenti dal software, e anche in questo ambito Bosch è impegnata nello sviluppo di un’architettura scalabile, in grado di funzionare su hardware (microprocessori, ma anche auto) diversi, con un livello di programmazione intermedio specifico per gli ADAS e la guida autonoma, e che sia pronta a cambiare quando serve. “Ci siamo abituati agli aggiornamenti costanti sui nostri dispositivi intelligenti”, ha dichiarato Markus Heyn, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch. “Anche le auto dovrebbero essere in grado di avere nuove funzioni in qualsiasi momento, indipendentemente da eventuali restyling o modifiche al modello. Con le soluzioni Bosch per il software automotive, le auto saranno in grado di fare di più. Il software è la chiave per un maggior comfort e sostenibilità: nelle elettriche, per esempio, è il software a facilitare la gestione connessa dell’energia e del calore, riducendo così il tempo di ricarica della batteria fino al 20%”.

OBIETTIVO 2026 Lo scorso anno Bosch ha aumentato la produzione di componenti per auto elettriche, nel 2023 raddoppierà la produzione di motori elettrici, e avvierà una divisione per i sistemi automatizzati di recupero delle batterie. Obiettivo? Raggiungere i 6 miliardi di fatturato nel 2026. “Bosch sta sfruttando la propria esperienza nel software per plasmare il futuro della mobilità”; ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del CdA di Bosch a Monaco, durante l’IAA Mobility 2023. “Nel futuro della mobilità definita dal software a essere fondamentale non sarà solo l’hardware, ma anche l’interazione di software provenienti da varie fonti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/09/2023