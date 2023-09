Smart #3 a Monaco un'edizione speciale per festeggiare il Brand

Proprio come promesso, dopo il lancio al salone di Shanghai, Smart #3 fa la sua prima apparizione in Europa al salone di Monaco IAA 2023 e lo fa con una serie speciale che festeggia i 25 anni del Brand. Livrea bianca con riflessi rossi, sedili in pelle bianca e nera, tetto panoramico Galaxy, la Smart #3 25th Anniversary Edition in serie limitata miscela in un sapiente cocktail alcune delle caratteristiche di stile della versione Premium, con elementi di design Brabus.

Smart #3 25th Anniversary Edition, gli interni

GLI INTERNI A bordo, l'infotainment prevede uno schermo touch da 12,8 pollici che si combina con il quadro strumenti HD da 9,2 pollici e uno head-up display da 10 pollici, a dare una strumentazione completamente digitale all'ultima moda. E il sistema audio firmato Beats può vantare ben 13 altoparlanti. Svelate, per l'occasione, anche alcune caratteristiche tecniche del nuovo SUV elettrico, la cui autonomia dichiarata è di 455 km e la ricarica in corrente alternata accetta fino a 22 kW di potenza.

VEDI ANCHE

Smart #3 25th Anniversary Edition, i sedili

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA Le prime Smart#3 saranno in vendita in Germania già alla fine del 2023, mentre non sono ancora disponibili i prezzi per il mercato italiano, dove sarà commercializzata a partire dal primo trimestre del 2024. A puro titolo di riferimento, sul mercato tedesco, la Smart #3 25th Anniversary Edition è proposta a 46.990 euro e si colloca attualmente al top della gamma.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/09/2023