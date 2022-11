Quando il messaggio è tutto: la silenziosa Kia EV6 GT si scatena in pista

LE BEV SANNO EMOZIONARE? SI, NO, FORSE… Indubbiamente una delle critiche più legittime nei confronti delle auto elettriche è che non fanno rumore, non trasmettono le emozioni che solo un bel motore a combustione sa dare, a maggior ragione se l’auto è una sportiva. Come dare torto ai detrattori delle BEV? Quel ronzio elettronico, quei tentativi di ricreare il rombo di un V8, sembrano poca cosa rispetto alla voce rauca che esce dai tubi di scarico. Nulla da ridire, invece, sulle performance entusiasmati di alcuni modelli, capaci di accelerazioni mozzafiato e piacere di guida eccezionale. Ma i coreani di Kia hanno fatto leva su questo contrasto fra silenzio e prestazioni per una campagna pubblicitaria di forte impatto sbarcata in America, ma dal significato che può essere interpretato a livello globale. La clip di 40 secondi serve per lanciare la EV6 GT ed è incentrata sulle incredibili prestazioni di questa full electric. Vediamo insieme il video per farci un'idea.

LA FORZA DEL SILENZIO Un filmato fuori dagli schemi, un piccolo colpo di genialità “mediatica” racchiusa in un breve video - intitolato “Silence is Powerful” – presentato da Kris Martin, un pilota professionista ipoudente. Le immagini ci mostrano la super Kia da 585 CV sfrecciare su una pista, con tanto di sovrasterzi di potenza, ruote posteriori fumanti e la macchina che danza fra i cordoli. Ma fra una sgommata e l’altra, l'ex pilota di Le Mans utilizza il linguaggio dei segni per trasmettere diversi messaggi. “Non ho bisogno del rumore per sentire che qualcosa è veloce”. E ancora: “posso sentire lo scatto 0-60 mph in 3,4 secondi”.

Video Kia EV6 GT: anche le elettriche possono emozionare senza il rumoreL’AUTO PIÙ PERFORMANTE DI KIA Ricordiamo che la EV6 GT è l’auto più potente del costruttore coreano e, secondo Kia, test dinamici effettuati da enti esterni alla Casa asiatica hanno dimostrato che è più veloce di una Ferrari Roma del 2021 e di una Lamborghini Huracan Evo Spyder del 2021. Ciò non sorprende quando si guardano i dati sulle prestazioni delL’auto. La BEV può scattare da fermo a 100 orari in 3,5 secondi, prima di raggiungere la sua velocità massima di 260 km/h. Nonostante le incredibili prestazioni, molti rifiuteranno l'EV6 GT come l'ennesima auto elettrica senz'anima, semplicemente perché non ha un propulsore convenzionale e una timbrica del motore seducente.

Video Kia EV6 GT: il pilota professionista Kris Martin è sordo dalla nascita COSA CI INSEGNA IL PILOTA SENZA UDITO Ma Kia sta chiaramente inviando un messaggio ai detrattori dei veicoli elettrici con l'aiuto di Martin che, verso la fine del video, ricorda: “Sono sordo da quando sono nato. Questo mi ha insegnato molte cose” e si conclude il messaggio con: “Il silenzio è uno slogan potente”. Se ci pensiamo un attimo, effettivamente, per quanto amiamo un poderoso V8 con la sua melodiosa nota di scarico, non si può negare che le auto elettriche abbiano un fascino, anche se completamente diverso. La potenza e la coppia praticamente istantanee e l’accelerazione fulminea sono entrambe caratteristiche incantevoli dei veicoli a batteri. “Sono finiti i giorni dei motori rumorosi e delle accelerazioni rumorose. L'EV6 GT dimostra che non devi rivelarti per dimostrare la tua potenza. In questa nuova era di elettrificazione, l'EV6 GT ha la sicurezza di essere silenziosa senza perdere la spavalderia e il diritto di vantarsi”, ha spiegato Russell Wager il manager a capo di Kia America.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2022