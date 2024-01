Giochi, video e realtà aumentata, a CES 2024 per BMW la parola d'ordine è stupire

Il CES 2024, che per i meno informati sarebbe il Consumer Electronics Show di Las Vegas è un vero e proprio vernissage per i produttori di automobili poiché consente di mostrare tutta la tecnologia che troveremo a bordo dei loro modelli nel prossimo futuro. Sono numerose le Case che presentano automobili e concept che sono un vero manifesto tecnologico, una finestra aperta sulla comunicazione, il comfort e la sicurezza che ci accompagneranno nei prossimi anni al volante. Per esempio, i tedeschi di BMW presentano una serie di sviluppi hi-tech che includono nuove funzioni di streaming e gioco per le auto attualmente in produzione, realtà aumentata, un nuovo assistente vocale e il sistema di parcheggio autonomo da remoto.

CON BMW IDRIVE 9 SI GIOCA IN COPPIA Iniziamo con le novità dedicate a tutti coloro che sono abbonati al servizio BMW Digital Premium e possiedono un modello bavarese con sistema operativo iDrive 9. Per questo software sono in offerta numerose app, inclusi giochi che utilizzano i controller Bluetooth della console di casa, e l’originalità del CES di quest'anno offre al pubblico l'opportunità di sperimentare questa funzionalità con il videogame Beach Buggy Racing 2, che può essere giocato in modalità schermo condiviso per due giocatori. Questa funzionalità farà parte di un aggiornamento che arriverà entro la fine dell'anno, ma nel frattempo gli utenti BMW potranno giocare utilizzando l’app AirConsole.

BMW iDrive 9 CES 2024: esempio di realtà aumentata con occhiali indossabiliLA TV SI CONDIVIDE IN ABITACOLO Ma c’è di più, poiché con il sistema operativo iDrive 8.5 e ConnectedDrive Professional o con OS 9 e BMW Digital Premium, adesso è possibile guardare i contenuti video sul display dell'infotainment, condividendo l’experience grazie allo schermo cinematografico e ad Amazon Fire TV presente sull'ultima Serie 7. Ciò include lo streaming di contenuti sia on demand sia live, come lo sport.

BMW iDrive 9 CES 2024: lo streaming TV on demand alla portata dei passeggeriGLI OCCHIALI PER LA REALTÀ AUMENTATA Al CES 2024, BMW mostra anche gli occhiali indossabili per realtà aumentata XREAL Air 2, utilizzati per mostrare ''come le informazioni sulla navigazione e sui pericoli, le informazioni sui punti di interesse e i contenuti di intrattenimento sono perfettamente integrati nell'ambiente reale''. La casa di Monaco sta anche utilizzando il display dell’infotainment per mostrare come l'Intelligent Personal Assistant si stia evolvendo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e di Amazon Alexa Large Language Model. BMW vuole implementare questa tecnologia prima possibile, e appena avuta la certezza che questa forma di intelligenza artificiale può garantire la privacy e la sicurezza dei clienti, gli utenti saranno in grado di porre domande ai loro sistemi di infotainment ad attivazione vocale, che saranno ''più umani, e capaci di intrattenere conversazioni naturali''. Con l'avvicinarsi del 2024, gli aggiornamenti via etere perfezioneranno il modo in cui l'attuale Intelligent Personal Assistant funziona con OS 9 ed è ipotizzabile che un lancio della tecnologia Amazon potrebbe avvenire entro quest'anno.

BMW iDrive 9 CES 2024: il SUV elettrico iX durante le prove di parcheggio da remotoPARCHEGGIO AUTONOMO DA REMOTO Infine, un progetto congiunto con Valeo mira a rendere presto disponibile il parcheggio automatizzato di livello 4. Anche in questo caso, il pubblico presente alla fiera tecnologica in Nevada potrà effettuare delle prove pratiche di questo inedito sistema. Infatti, è disponibile una BMW iX per collaudare in prima persona la guida a distanza. L’effetto wow dovrebbe essere garantito, anche se non con lo stesso entusiasmo scatenato dalla vernice E-Ink dell’anno scorso, che permetteva di cambiare colore della carrozzeria dell’auto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2024