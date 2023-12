Dalla piattaforma elettrica Neue Klasse BMW mette in agenda il primo SUV

Die Neue Klasse è l’inedita architettura di BMW dedicata ai veicoli elettrici realizzata per sostenere la prossima generazione di auto elettriche dell’elica. La piattaforma modulare è sufficientemente flessibile da consentire la costruzione di modelli ''dalla berlina Serie 2 fino a un SUV della dimensione di X7'', ha affermato Frank Weber, responsabile dello sviluppo della casa tedesca.

BMW iX3: il nuovo SUV elettrico costruito sulla piattaforma condivisa Neue KlassePOSSIBILE ARRIVO NEL 2025 La famiglia Neue Klasse esordirà nel cuore del segmento di vendita di BMW con un SUV che punta alla sportività e al dinamismo (la iX3) e una berlina (la i3). Nei primi due anni di produzione, BMW ha in agenda almeno sei modelli elettrici basati sulla nuova piattaforma. Detto questo, si prevede che la prossima generazione della iX3 inizierà le vendite alla fine del 2025, quindi manca ancora un po’ di tempo prima di vederla in strada. Come potete immaginare, a Monaco sono ancora molto impegnati nei preparativi e nella messa a punto del prossimo SAV (Sport Activity Vehicle).

BMW iX3: batterie più efficienti e autonomia fino a 600 kmUN SUV ELETTRICO TUTTO NUOVO Ma adesso, veniamo all’attualità, poiché un prototipo mimetizzato della iX3 è stato beccato sulle strade fuori Monaco sotto un'abbondante nevicata. Le proporzioni e lo stile mostrano che la iX3 di prossima generazione non si allontanerà troppo dal design attuale, sebbene il frontale segua chiaramente il linguaggio di design Neue Klasse. Si lasciano appena intravvedere, ma la griglia a doppio rene e la “faccia di squalo” ricordano proprio il concept BMW Vision Neue Klasse, che si diceva presentasse in anteprima la futura berlina elettrica Serie 3, la i3.

VEDI ANCHE

BMW iX3: architettura costruttiva adatta dai modelli berlina ai grandi SUVUNA GAMMA INTERA DI BEV Tuttavia, BMW iX3 del 2025 sarà probabilmente il primo modello della famiglia realizzata sulla piattaforma condivisa, seguita un anno dopo dalla berlina a quattro porte. La nuova architettura modulare consente a BMW di offrire configurazioni a trazione anteriore, posteriore e integrale, nonché diversi passi, carreggiate e altezza da terra per un'ampia gamma di modelli. La Neue Klasse introduce anche un cambiamento cruciale, poiché BMW passa a batterie dotate di nuove celle, simili alle più recenti di Tesla. Sono più alte, 120 mm invece di 80 mm, guadagnando così il nome 46120. Per i pacchi batteria con una capacità energetica inferiore, BMW potrebbe anche utilizzare celle più piccole. Il cambiamento segna il debutto della sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, che promette una densità energetica maggiore del 20%, una velocità di ricarica più veloce del 30% e costi di produzione fino al 50% inferiori rispetto all’attuale architettura EV di BMW.

BMW iX3: design ispirato alla X3 attuale, ma evoluto in chiave ''elettro-moderna''AUTONOMIA MOLTO ELEVATA Per la prossima iX3, ciò significa più di 600 km di autonomia secondo lo standard europeo WLTP. BMW probabilmente offrirà diverse capacità di batteria, con le più convenienti che supereranno la barriera dei 500 km. La BMW produrrà i modelli Neue Klasse in diversi stabilimenti in tutto il mondo, incluso quello di Spartanburg negli Stati Uniti. I primi modelli inizieranno a uscire dallo stabilimento di Debrecen (Ungheria), seguito da quello di Shenyang (Cina) nel 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/12/2023