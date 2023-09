Vision Neue Klasse, l"Anno Zero" BMW. Scoprila in diretta streaming

Conto alla rovescia quasi allo scadere, BMW Vision Neue Klasse al debutto ufficiale all'IAA Mobility di Monaco (5-10 settembre), tuttavia con la ''madre'' di tutte le nuove elettriche BMW faremo conoscenza ancora prima, e precisamante stamattina (sabato 2 settembre) alle ore 10.00 in punto, le coordinate cioè della world premiere in diretta streaming. Clicca Play qui sotto all'ora X, che poi ne riparliamo.

TRAPIANTO DI RENI Apprendiamo della digital premiere dal video teaser che l'Elica condivide sul proprio profilo X (ex Twitter). La clip è breve breve e si concentra su un particolare. Già, l'ancora in parte misteriosa Vision Neue Klasse sarà dotata di una griglia a doppio rene differente da qualsiasi precedente BMW. Perché è una calandra ''virtuale'', composta da due schermi in grado di illuminarsi, ''pulsare'' lentamente e generare una schema di elementi bianchi, imitando in qualche modo l’aspetto di una tradizionale griglia a feritoie verticali. Il badge BMW sembra come affrescato sulla carrozzeria stessa, mentre sotto i reni campeggia il lettering ''Neue Klasse'' in stampatello minuscolo.



FUTURISTICA I giorni scorsi, altri teaser suggerivano come BMW Vision Neue Klasse sarà dotata di intricate luci posteriori a LED, mentre l'interno includerà un sottile pannello digitale a correre lungo la parte superiore del cruscotto (Panoramic Vision).

BMW Panoramic Vision, non la solita strumentazione digitale

NON LA SOLITA SHOW CAR Vision Neue Klasse non è una concept BMW qualsiasi. Non è il solito studio di design per mostrare un nuovo linguaggio stilistico, è altresì sia l'archetipo di un futuro modello di produzione, sia il primo prodotto a utilizzare la piattaforma che sarà alla base di 6 nuovi veicoli elettrici che BMW intende lanciare tra il 2025 e il 2027. Le specifiche tecniche sul nuovo pianale sono limitate, ma si prevede che le celle della batteria agli ioni di litio BMW di sesta generazione (completamente integrate al telaio) forniranno un’autonomia maggiore del +30%, una densità di energia maggiore del +20%, infine una ricarica più rapida del +30%. Ci risentiamo dopo per un rapportino più completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/09/2023