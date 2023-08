BMW e Mini, tutte le novità presentate all’IAA 2023 di Monaco

Per la seconda edizione dell’IAA Mobility di Monaco di Baviera, che si terrà dal 5 al 10 settembre prossimi, BMW ha fatto le cose in grande. Del resto, è la città in cui ha sede il suo quartiere generale, e non poteva essere diversamente. Le attività della casa tedesca si divideranno in due location principali: l’IAA Mobility Summit presso la fiera di Monaco, e l’Open Space di BMW in Max-Joseph-Platz, nel cuore della città, dove presenteranno i loro prodotti anche Mini e BMW Motorrad.

BMW a IAA 2023: il SUV iX

TUTTE LE NOVITÀ BMW La parola d’ordine per BMW, come per chiunque altro costruisca automobili nel 2023, è elettrificazione. Per questo motivo i visitatori dell’IAA potranno vedere da vicino, nella Hall A2 della fiera, la nuova Vision Neue Klasse, che anticipa una nuova generazione di modelli della casa tedesca. Sarà realizzata sulla base di prototipi e concept già mostrati nei mesi scorsi, a cominciare dalla Vision Dee, e sfrutterà tutta la competenza e il know-how di BMW nell’ambito di elettrificazione, digitalizzazione ed economia circolare.

BMW i Vision DEE: il concept anticipa il futuro digitale della Casa tedesca

BMW SERIE 5 Accanto alla Neue Klasse saranno presentati ufficialmente i nuovi modelli ibridi plug-in della Serie 5, a quattro e sei cilindri: BMW 550e xDrive, con una potenza combinata di 489 CV/360 kW e 450 Nm di coppia, e BMW 530 e, con potenza combinata di 299 CV / 220 kW. La nuova batteria ha una capacità di 19,4 kWh ed è collocata sotto il pianale per non sacrificare la capacità di carico del bagagliaio (520 litri), identico a quello dei modelli con motore termico. L’autonomia in modalità EV è di 79 km e 87 km rispettivamente per i due modelli. Potenza di ricarica di serie 7,4 kW.

BMW a IAA 2023: la nuova Serie 5 PHEV

LE ALTRE NOVITÀ Durante l’IAA di Monaco saranno presentate anche la versione full electric di Serie 5, e la ammiraglia blindata i7 Protection. Ci sarà spazio anche per la BMW iX5 a idrogeno, con due serbatoi da 700 bar che garantiscono al SUV un’autonomia di 500 km nel ciclo WLTP. Il motore da 401 CV / 295 kW permette invece uno “zerocento” in meno di sei secondi, e una velocità massima - limitata elettronicamente - di 180 km/h. Fuori dalla fiera, negli spazi allestiti in Max-Joseph-Platz, si potranno invece ammirare in anteprima mondiale le nuove Mini Cooper e Mini Countryman 100% elettriche, oltre allo scooter elettrico BMW CE 02.

BMW a IAA 2023: lo scooter BMW CE 02

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/08/2023