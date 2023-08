BMW Vision Neue Klasse: il nuovo concept anticipa il modello di serie?

Fino a oggi avevamo visto delle concept car che anticipavano la prossima generazione di modelli elettrici di BMW. Un percorso virtuale, che sta portando all’arrivo della prima auto a batterie costruita sull’innovativa piattaforma Neue Klasse e che darà vita a un’intera gamma di modelli elettrici. Oggi, la Casa tedesca ha annunciato che il mese prossimo farà debuttare il suo concept Vision Neue Klasse, ovvero quello che potrebbe essere l’ultimo passo verso il modello di produzione. Per adesso niente immagini ma, come accennato, la tecnologia è stata anticipata da una serie di prototipi, come Vision Next 100 del 2016, i Vision Circular del 2021 e più recentemente i Vision DEE, ma secondo una dichiarazione del CEO di BMW Oliver Zipse, il concept sarà “vicino alla produzione di serie e sarà presto sulle strade”.

BMW Vision Neue Klasse: il concept elettrico i Vision Circular del 2021DEBUTTO PREVISTO FRA DUE ANNI Neue Klass arriverà sul mercato nel 2025 e il primo modello di produzione basato sulla nuova piattaforma sarà una berlina compatta premium simile per dimensioni all'attuale Serie 3. Piuttosto che sostituire completamente quel modello, però, il nuovo veicolo elettrico lo affiancherà nella gamma BMW. La show car, che sarà svelata il 2 settembre e che molto probabilmente vedremo anche al Salone dell’Auto di Monaco di pochi giorni dopo, presenterà la tecnologia della batteria a ''celle rotonde'' di BMW progettata espressamente per la piattaforma Neue Klasse. Con questa configurazione il costruttore tedesco sostiene un miglioramento del 20% della densità energetica, un aumento del 30% dell'autonomia e un aumento del 30% della velocità di ricarica. Ma la buona notizia è che, nonostante le prestazioni migliorate, non si avranno costi aggiuntivi, poiché secondo i tedeschi il prezzo della batteria sarà ridotto fino al 50%. Con questa nuova tecnologia, i prossimi modelli Neue Klasse potrebbero offrire la più ampia autonomia di qualsiasi modello BMW, dove il primato attuale è detenuto dalla iX, con i suoi 626 km.

BMW Vision Neue Klasse: l'innovativo head-up display TECNOLOGIA INNOVATIVA A DISPOSIZIONE La casa tedesca ci ha già dato un'anteprima della tecnologia che salirà a bordo dei modelli Neue Klasse. Uno di questi elementi è il sistema Panoramic Vision, un modo completamente nuovo di comunicare informazioni sia al guidatore sia al passeggero. In sostanza, si tratta di un head-up display a tutta larghezza che proietta le informazioni sulla parte inferiore del parabrezza, ma in maniera del tutto diversa rispetto a oggi. Ciò che differisce dai normali display head-up è che le informazioni più importanti, come la velocità del veicolo, saranno proiettate su una sezione scura alla base del vetro, aumentando il contrasto visivo e quindi migliorando la leggibilità in tutte le condizioni. A questo si aggiungono informazioni secondarie che vengono proiettate sulla sezione trasparente del parabrezza, più in alto. BMW Panoramic Vision diventerà probabilmente la principale fonte di informazioni e ciò potrebbe potenzialmente eliminare il tradizionale quadro strumenti che da sempre è una caratteristica delle automobili.

BMW Vision Neue Klasse: il concept i Vision DEE potrebbe ispirare il design del futuro modelloECOSISTEMA INFORMATIVO RIVOLUZIONARIO In concomitanza con BMW Panoramic Vision, l'azienda aggiornerà anche in modo significativo gli elementi di controllo e informazione del sistema iDrive, rivoluzionando l'intera interfaccia utente, come ha già fatto nel 2001 con il primo iDrive lanciato a bordo della Serie 7 E65. Al quartier generale di Monaco non nascondono di aspettarsi che oltre la metà delle vendite globali provenga dai BEV dopo il 2025, con la piattaforma Neue Klasse che ne rappresenta una grossa fetta. Sei stabilimenti otterranno investimenti per produrre la nuova batteria a celle rotonde, e questi saranno distribuiti in Europa, Cina e nelle Americhe per mantenere bassi i costi di produzione e consegna.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/08/2023