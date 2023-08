Più potere all'auto? Gli assistenti di livello 3 saliranno a bordo delle BMW

Il successo di un’automobile è composto da diversi elementi. Design, comfort e prestazioni sono tre punti cardine per scalare le classifiche di preferenza, ma negli ultimi anni si è fatta largo anche la voce “sicurezza”. Con la tecnologia che fa passi da gigante, tutti i nuovi modelli più o meno costosi portano a bordo – giustamente – sistemi sempre più avanzati per l’assistenza alla guida e la prevenzione degli incidenti. In alcuni casi lo impone la legge, in altri, diventa una rincorsa al modello più evoluto, a cui nessun costruttore rinuncia pena il rischio di fare flop nelle vendite. E allora, ecco che dai produttori generalisti ai marchi premium è tutto un proliferare di dispositivi elettronici, radar, sensori, telecamere per monitorare la marcia e tutto quanto gira intorno all’auto. Naturalmente, sono nate partnership tra costruttori e aziende specializzate nell’high-tech e ne è un esempio quella fra BMW e Innoviz Technologies.

Guida assistita Livello 3: a bordo di BMW grazie a Innoviz TechnologiesNUOVO ACCORDO PER SVILUPPARE LA TECNOLOGIA Quest’ultima è focalizzata sulla costruzione di sistemi LiDAR e ha appena annunciato un'espansione della sua collaborazione con il Gruppo tedesco, per cui inizierà una fase di sviluppo su una nuova generazione di sensori LiDAR. In seguito ai risultati di questa prima fase, BMW dovrebbe sottoscrivere un accordo con Innoviz, che vedrà l'automazione avanzata equipaggiare sempre più modelli nella gamma della casa automobilistica. Dovete sapere che Innoviz Technologies collabora con BMW da diversi anni ed equipaggerà con nuove tecnologie LiDAR l’ammiraglia Serie 7 di ultima generazione entro la fine dell'anno, ma tale tecnologia è destinata ad apparire anche su modelli più economici in futuro. Con Mercedes, che è diventato il primo costruttore a implementare la guida autonoma di livello 3 supportata da sensori LiDAR, a Monaco di Baviera non vorranno restare troppo indietro rispetto ai rivali di Stoccarda e l’accordo con Innoviz Technologies li aiuterà a colmare il divario.

Guida assistita Livello 3: la BMW Serie 7 primo modello a essere equipaggiatoSEMPRE PIÙ AUTONOMIA ALL’AUTOMOBILE I sensori LiDAR sono stati identificati come fondamentali per le tecnologie di guida autonoma poiché più funzioni vengono gradualmente rilevate dall'auto anziché dal conducente. A differenza dei sensori basati su telecamera, LiDAR è in grado di rilevare ostacoli molto più lontani e con maggiore precisione. Attraverso questa fase successiva della collaborazione tra BMW e Innoviz, LiDAR e le funzionalità automatizzate che offre saranno in grado di equipaggiare più modelli all'interno della gamma bavarese. ''LiDAR è una delle tecnologie fondamentali alla base delle funzioni automatizzate di livello 3 o anche superiori'', ha affermato Nicolai Martin, responsabile Driving Experience di BMW Group. ''Ottimizzare le tecnologie e i costi LiDAR sono le principali sfide per portare la guida altamente automatizzata di livello 3 su ampia scala. Siamo molto lieti che Innoviz sviluppi i primi prototipi della nuova generazione LiDAR e speriamo che i risultati positivi possano creare la base per una possibile estensione futura della nostra collaborazione''.

Guida assistita Livello 3: i sistemi LiDAR sono più efficaci per la sicurezzaNUOVI SVILUPPI IN ARRIVO Ma BMW e Innoviz stanno anche lavorando al sistema Minimal Risk Maneuver (MRM), il primo sistema basato su LiDAR nel suo genere. ''L'MRM funge da piattaforma decisionale di guida di sicurezza secondaria che sfrutterà le prestazioni avanzate, l'affidabilità e la resilienza di InnovizTwo LiDAR per gestire le decisioni di guida in tempo reale'', affermano da Innoviz. BMW ha già confermato all'inizio di quest’anno che la guida autonoma di livello 3 sarebbe arrivata sulla Serie 7, ma ha anche confermato che funzionerà fino una certa velocità, prima che questa venga aumentata nel tempo. Poiché i sensori e i sistemi di livello 3 sono più costosi, inizierà a essere implementato sui modelli top di gamma prima di espandersi al resto della produzione. Qualche tempo fa, il Chief Technical Officier di BMW Frank Weber ha affermato che ''…è un vero livello 3; il veicolo è al comando, non il conducente''. A questo punto, non resta confrontare tutto il potenziale della nuova guida autonoma di livello 3 BMW con quella di Mercedes. Che la sfida sulla sicurezza abbia inizio!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/08/2023