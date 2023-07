BMW punta sui LED colorati per aumentare la sicurezza dei suoi modelli futuri

La questione sicurezza è uno dei punti cardine nella progettazione di un’auto. Va da sé che più la tecnologia progredisce, più è possibile sviluppare sistemi sofisticati e utili, sia sotto il profilo della guida, sia della segnalazione. Per esempio, è di pochi giorni fa la notizia che BMW ha depositato un brevetto presso l' Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per “elementi di illuminazione esterna” con forti similitudini con l'Interaction Bar introdotta sulle ultime Serie 7 e i7. La BMW Interaction Bar è una delle tante chicche tecnologiche a bordo dell’ammiraglia di Monaco, che non ha solo funzione estetica ma, usando la retroilluminazione a LED, è utile anche sotto il profilo della sicurezza, per esempio comunicando ai passeggeri il via libera per scendere dall’auto senza pericolo. Nell'ultimo brevetto di BMW che hanno scovato i bravi giornalisti del media web americano CarBuzz, un nuovo dispositivo esterno è descritto come dotato di più sorgenti luminose e, come l'Interaction Bar sul cruscotto, può svolgere varie funzioni.

Brevetto BMW: illuminazione con LED colorati per aumentare la sicurezzaDIVERSE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO Per esempio, il dispositivo di illuminazione esterna può agire come luce di marcia diurna, esattamente come i fari convenzionali. Ma può anche essere utilizzato come luce lampeggiante utile in caso di emergenza e un'altra modalità fornisce una sequenza di luci unica prima di avviare l'auto o dopo averla parcheggiata. BMW specifica che il dispositivo luminoso è utilizzato per queste varie forme di segnalazione e “non per l'illuminazione attiva dell'ambiente circostante”, che rimane a carico dei tradizionali fari anteriori e fanali posteriori. La Casa tedesca si riferisce ad essa come a una “lampada di segnalazione” in un caso, dicendo che potrebbe essere installata in un alloggiamento verticale sopra il normale faro. UNA TECNOLOGIA ALTAMENTE SOFISTICATA Il dispositivo di illuminazione sarà una struttura high-tech che potrebbe utilizzare il vetro cristallo nella sua realizzazione, con varie fonti di luce LED o persino la luce laser di BMW. Ogni sorgente luminosa ha ''uno o più corpi sfaccettati trasparenti''. Anche il colore dei LED può variare e si può ottenere un ''effetto scintillante'' quando la luce esterna colpisce il dispositivo di illuminazione.

Brevetto BMW: logica di funzionamento simile alla Interaction Bar di nuova Serie 7SICUREZZA SENZA DISTRARRE GLI ALTRI UTENTI Sembra a tutti gli effetti un display luminoso multicolore, ma poiché si tratta di un dispositivo di illuminazione esterno, BMW dovrà sicuramente adattare l’effetto “scenografico” sui modelli di produzione per evitare di distrarre gli altri utenti della strada e rispettare la legge. Per ora, l'invenzione sembra che debba essere ancora sviluppata e la sua effettiva utilità rispetto all'illuminazione esterna tradizionale non è evidente, ma è questo tipo di luci che molti clienti sembrano amare. Calandre e loghi illuminati sono spuntati ovunque e, con il miglioramento della tecnologia di illuminazione, quello di BMW non è né il primo, né sarà l’ultimo esempio del genere. Per restare su brand già conosciuti, anche Skoda ha ideato la griglia retroilluminata (al pari dei bavaresi), Hyundai ha inventato un sistema di illuminazione HD con micro LED che può proiettare un passaggio pedonale “virtuale” su strade buie e Mercedes ha già in listino alcuni modelli che usano l’illuminazione per proiettare su strada la segnaletica o eventuali avvisi di pericolo. Non ci resta che riservare un giudizio sull’originale dispositivo di illuminazione BMW quando - e se - raggiungerà la produzione. Ai posteri l’ardua sentenza…

