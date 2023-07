BMW aumenta la produzione della M3 Touring. All'orizzionte una M3 CS Touring?

Dal momento in cui sono apparse sul web le prime immagini della BMW M3 Touring, il mondo degli appassionati è andato letteralmente in delirio all'idea che anche la Casa dell'Elica potesse finalmente dire la sua nel segmento delle wagon ad altissime prestazioni. E questa lunga attesa sembra essere ripagata da un successo commerciale davvero sorprendente! In effetti, il CEO di BMW M, Frank van Meel, ha confermato di recente che l'azienda è stata costretta ad aumentare la produzione della sport wagon da 510 CV (qui il nostro approfondimento) per tenere il passo con la domanda.

Il posteriore di BMW M3 Touring

SUCCESSO FOLGORANTE Intervistato da Bimmer Today, un blog tedesco dedicato all'universo BMW, van Meel ha ribadito che a Monaco di Baviera sono rimasti davvero sorpresi dalla forte richiesta di M3 Touring dopo la presentazione al Goodwood Festival of Speed del 2022. L'eccesso di domanda ha spinto così BMW ad aumentare la capacità produttiva del suo stabilimento bavarese e, nonostante ciò, coloro che hanno effettuato di recente un ordine per una M3 Touring dovranno probabilmente aspettare ancora un bel po' prima di potersi mettere il bolide in garage.

Il 3 litri, 6 cilindri in linea da 510 CV di BMW M3 Touring

ANCOR PIÙ POTENZA? Fonti interne suggeriscono inoltre che il successo commerciale della M3 Touring potrebbe spingere BMW a considerare l'ipotesi di sviluppare una versione CS ancor più leggera e performante. Sebbene non si sappia esattamente quali modifiche verrebbero apportate all'auto, è ragionevole pensare che gli interventi si concentrerebbero sulla carrozzeria, l'aerodinamica e il motore. Ciò porterebbe a un allineamento di potenza del sei cilindri biturbo da 3 litri della M3 Touring, che passerebbe da 510 CV a 550 CV, proprio come nella M3 CS (qui il nostro approfondimento). Sebbene l'idea di una M3 CS Touring sia allettante, BMW Blog conferma che si tratta di un progetto ancora allo stato embrionale, il cui futuro dipende dal fatto che BMW riesca o meno a trovare le risorse per ampliare ulteriormente la produttività dello stabilimento di Monaco di Baviera.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/07/2023