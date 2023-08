BMW i7 Protection, la prima berlina elettrica blindata è... macchinosa

Più potente della blindo-Serie 7, ma più lenta a causa del suo peso. Per non parlare dell'autonomia (infatti BMW non ne parla)

La sua specialità è quasi invisibile. Deve potersi esprimere al momento giusto, non sedurre al suo passaggio. Corazzata, ma di aspetto sobrio. BMW presenta le versioni blindate Protection di Serie 7 e della controparte elettrica i7, auto che si fregia così del titolo di prima berlina blindata a propulsione elettrica. Entrambi i modelli offrono la stessa protezione balistica di classe VR9, assicurando che i passeggeri possano uscire sani e salvi da situazioni... antipatiche.

SOTTO COPERTURA Dall'esterno, la prima cosa che si nota - oltre alle luci lampeggianti opzionali e alle aste portabandiera progettate per i funzionari - sono i cerchi in lega da 20 pollici specifici, compatibili con un sistema frenante particolarmente potente e calzati con pneumatici run-flat Michelin PAX appositamente sviluppati, misura 255/40 R510. Non si ha notizia di altri cambiamenti esterni tra i modelli blindati e standard: a quanto pare BMW, che vanta una lunga tradizione nel settore, ha voluto mantenere una presenza di basso profilo nelle aree pubbliche. Le varianti Protection vengono semmai fornite di serie con il pacchetto M Sport, così come possono essere specificate con numerose opzioni di personalizzazione da BMW Individual.

BULLET PROOF Entrambe le berline blindate possono resistere agli attacchi di armi da fuoco ed esplosivi grazie a una struttura protettiva in acciaio chiamata BMW Protection Core. Questo guscio è combinato con un'armatura aggiuntiva per il sottoscocca, spessi vetri di sicurezza per i finestrini e un involucro autosigillante per il serbatoio del carburante. BMW sostiene che gli occupanti sono al sicuro da ''attacchi di droni con cariche esplosive'' e da granate. Funzionalità opzionali, come un sistema di alimentazione di aria fresca o un estintore con scarica automatica e manuale, forniscono ulteriore supporto in specifici scenari di attacco.

VEDI ANCHE

INTERNI Nonostante il maggiore spessore della scocca, BMW ha concentrato i suoi sforzi nel mantenere la spaziosità e il comfort interno dell'ammiraglia di serie. Il sistema di interfono standard consente al guidatore e ai passeggeri di comunicare con le persone all'esterno del veicolo senza dover aprire porte o finestrini. Comprende microfoni esterni sugli specchietti, un altoparlante esterno, altoparlanti aggiuntivi all'interno dell'abitacolo, un microfono nel rivestimento del padiglione e un altro microfono opzionale sulla console centrale. Di serie anche il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround da 28 altoparlanti e 1.265 Watt di potenza: per ascoltare musica di alta qualità, una volta in salvo. Per la privacy, gli occupanti posteriori possono utilizzare le tendine parasole ad azionamento elettrico sui vetri laterali con “posizione spia” semichiusa, mentre l'avvolgibile per il lunotto è specifico per i modelli Protection. Le porte hanno l'assistenza motorizzata per l'apertura e la chiusura (anche se non suona poi così rassicurante, quando hai fretta di chiuderti in macchina).

ZAVORRATA La prima BMW i7 Protection si basa sull'allestimento xDrive 60, ma utilizza componenti M70 xDrive. I due motori elettrici producono una potenza combinata di 544 CV e una coppia di 745 Nm, ovviamente trasmessi a tutte e quattro le ruote. Sfortunatamente, tutto il peso extra dell'armatura ha un notevole effetto sulle prestazioni. La Protection i7 accelera da 0 a 100 km/h in 9 secondi (invece di 4,7 secondi) e ha una velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h anziché di 240 km/h. L'autonomia? BMW non menziona una cifra, ma dovrebbe essere di gran lunga peggiore della i7 non blindata. Tutti inconvenienti che potrebbero rendere l'EV meno desiderabile rispetto all'equivalente con motore V8 (e pazienza le emissioni, qui si tratta di salvare la pellaccia).

TRADIZIONALE BMW Serie 7 Protection termica che è appunto dotata del V8 turbocompresso da 4,4 litri con tecnologia mild-hybrid, che produce 530 CV e 750 Nm di coppia ed è accoppiato esclusivamente al sistema di trazione integrale xDrive. Sebbene meno potente di i7 Protection, il modello a combustione interna è sia più scattante, sia più veloce, accelerando da 0-100 km/h in 6,6 secondi e raggiungendo una velocità massima di 210 km/h.

CORSI DI ADDESTRAMENTO Indipendentemente dalla scelta del gruppo propulsore, i modelli Protection presentano una configurazione del telaio specifica adattata al peso extra, con particolare attenzione al comfort di guida e alla maneggevolezza. Di serie, a questo scopo, anche l'asse posteriore sterzante Integral Active Steering. Nuove BMW Serie 7 ed i7 Protection faranno il loro debutto pubblico all'IAA Mobility a Monaco di Baviera i primi di settembre. La produzione inizierà nello stabilimento di Dingolfing accanto alle varianti standard, con le prime consegne previste a dicembre 2023. Per coloro che sono interessati a diventare un driver professionista di una BMW blindata, la Casa offre corsi di formazione speciali che includono sessioni teoriche, esercizi pratici di controllo e addestramento alla risposta tattica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/08/2023