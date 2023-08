Nuova BMW M5 Touring: la super wagon di Monaco torna sul palcoscenico

Dopo l’arrivo della nuova Serie 5, anche in versione puramente elettrica i5, BMW ha messo mano al progetto della variante station wagon, che in Baviera prende il nome di Touring. I primi prototipi hanno iniziato a girare su strada e in pista con tanto di pellicole mimetiche sparse su tutta la carrozzeria. Ma, nonostante il camuffamento, questa volta non è sfuggito all’occhio vigile dei fotografi un muletto particolare. Infatti, se fate attenzione, non si tratta di una Serie 5 Touring standard bensì della sua variante high performance M5 e l’auto ci mostra i suoi connotati, pur nascosti dagli adesivi anti-fotografie. Immortalata sul circuito del Nürburgring, la super wagon tedesca mostra alcuni dettagli estetici che troveremo sul modello di produzione come i gruppi ottici anteriori e posteriori nella loro forma definitiva, nonché gli ampi passaruota per ospitare cerchi e pneumatici taglia XL.

Nuova BMW M5 Touring: i collaudi al Nurburgring della wagon supersportivaSOTTO IL COFANO UN MOTORE PLUG-IN HYBRID Se fate caso, il prototipo ha anche l'adesivo “veicolo elettrificato” che conferma le dichiarazioni di Markus Flasch, CEO di BMW M, che ha assicurato nel 2021 come la BMW M5 di nuova generazione sarà disponibile in versione elettrica ibrida. Secondo una pubblicazione dalla rivista britannica CAR, la futura BMW M5 arriverà nel 2024, cioè un anno dopo la Serie 5 di nuova generazione appena presentata e l’M5 plug-in hybrid potrebbe essere equipaggiata con un motore V8 e due unità elettriche capaci di erogare complessivamente 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

VEDI ANCHE

Nuova BMW M5 Touring: motore V8 PHEV con 750 CV e 1.000 Nm di coppiaDA VALUTARE L’ARRIVO DELLA BEV Il lancio di un modello i5M Touring completamente elettrico potrebbe essere posticipato o, addirittura non previsto. Con l’arrivo della nuova Serie 5 berlina, la Casa di Monaco ha presentato una variante sportiva i5 M60 xDrive da 601 CV di potenza e con una tecnologia che potrebbe essere trasferita sulla wagon. Tuttavia, una versione M esclusivamente elettrica e ancora più prestazionale richiederebbe delle batterie decisamente più performanti, a cui BMW potrebbe arrivare non prima del 2025 con l'architettura Die Neue Klasse. Le batterie dovrebbero diventare più leggere e di maggiore capacità delle attuali affinché il costruttore possa garantire prestazioni dinamiche simili alla versione PHEV.

Nuova BMW M5 Touring: debutto previsto nel 2024A BORDO TUTTA LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA Detto della componente powertrain, la M5 Touring di nuova generazione sarà equipaggiata con le funzionalità tecnologiche più recenti di BMW come il Curved Display (quadro strumenti completamente digitale e display centrale perfettamente integrati), il sistema operativo iDrive 9.0, la Digital Key Plus e tutti i dispositivi più recenti per comfort e sicurezza. A bordo, troveremo sicuramente anche la guida semi-autonoma di livello 2 con assistenza in autostrada a mani libere e le funzioni di parcheggio da remoto. Ma quello che interessa sapere e che, finalmente, la casa tedesca torna su un modello che ha già lasciato il segno in passato. La futura M5 Touring raccoglierà il testimone di un’auto mai dimenticata dagli appassionati (l'ultima fu la M5 Touring Serie E61 del 2007) pur nella sua piccola nicchia di appartenenza, quella delle wagon ad alte prestazioni, che però accoglie modelli iconici come l’Audi RS6 Avant e, se riconfermata con l’arrivo della nuova generazione, anche la Mercedes AMG E 63 S.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/08/2023