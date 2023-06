Per BMW M il cambio a doppia frizione è al canto del cigno, ecco perché

C'è stato un periodo storico, non molto tempo fa, in cui l'industria automobilistica ha puntato forte sul cambio automatico a doppia frizione, che pareva rappresentare il perfetto connubio con i motori ad alte prestazioni per rapidità nei passaggi marcia e piacere di guida. Un cambio che traeva ispirazione dalle competizioni dove era utilizzato da diversi anni. Uno fra i costruttori più sensibili all’utilizzo dei cambi DCT (Dual Clutch Transmission) era BMW, che lo utilizzava sui suoi modelli più performati della divisione M. Tuttavia, ora il reparto Motorsport della Casa tedesca sembra essersi orientato verso altre soluzioni per la trasmissione.

BMW M: addio al cambio DCT, ma resiste il manuale sulla nuova M2IL DOPPIA FRIZIONE ESCE DI SCENA “Il cambio a doppia frizione, dal punto di vista di BMW M in questo momento, non esiste più”, ha dichiarato alla stampa inglese Dirk Hacker, responsabile dello sviluppo di BMW M. “Ora abbiamo un cambio manuale o automatico con convertitore di coppia o automatico elettrificato per il futuro”. Sebbene la mossa fosse, forse, prevedibile poiché nessuna auto BMW M è attualmente dotata di una trasmissione a doppia frizione, questa è la prima volta che una scelta del genere viene resa pubblica dal brand high performance di Monaco.

BMW M: cambio a 6 marce almeno fino al 2030 con la M2 UNA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE PER LA GUIDA La decisione è stata effettivamente presa quando era in fase di sviluppo l'ultima M5. “Intorno alla M5 c'è stata una grande discussione, non solo per il cambio automatico, ma anche per altri aspetti”, ha detto Hacker. “E la decisione non è stata presa solo per i costi di produzione, ma anche per il comfort di guida, poiché abbiamo ricevuto molti feedback su manovre, parcheggio, avanzamento dell’auto se si rilascia il pedale e così via”. Mentre è vero che una trasmissione automatica è più fluida a basse velocità rispetto a una a doppia frizione, sono in molti a ricordare la precisione e la nitidezza dei passaggi marcia di quest'ultima a velocità più elevate. Ma Hacker afferma che la nuova trasmissione è in realtà più veloce rispetto a un cambio DCT. Afferma che la trasmissione è più svelta sulla nuova M4 CSL, motivo per cui viene utilizzata anche nella M4 da competizione. Ciò significa che il ruolo della trasmissione automatica nella gamma BMW M è destinato a diventare più centrale.

BMW M: la nuova M5 al Nurburgring durante i collaudi IL CAMBIO MANUALE RESISTE ANCORA Sebbene si preveda che una trasmissione manuale rimarrà disponibile sulla M2 per tutto il suo ciclo di vita, probabilmente smetterà di equipaggiare una BMW con l’attuale serie G87, intorno al 2030. “Non è solo una decisione della Casa, è anche una decisione dei fornitori”, ha detto Hacker. “Se vi guardate intorno, vedrete che in futuro i fornitori di cambi manuali diminuiranno. Quindi non sono sicuro che avremo la possibilità di montare ancora quel genere di cambio, ma il futuro significa sei, sette anni in previsione”. Inoltre, a differenza di Toyota, BMW non è interessata a cambi manuali virtuali per veicoli elettrici. “Penso che si potrebbe fare, ma non ci interessa”, ha concluso Hacker, intendendo dire che se non siete amanti delle trasmissioni automatiche (o i veicoli elettrici con rapporto singolo), presto dovrete cercare qualcosa di diverso da una BMW M.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2023