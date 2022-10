Nuova BMW M2: sportiva, squadrata, senza compromessi

Arriverà nel 2023, ma con il suo sei cilindri da 460 CV fa già sognare gli appassionati. Il look è più squadrato, e non c’è la trazione integrale

Le immagini trapelate nelle scorse settimane non mentivano: la nuova BMW M2 si presenta davvero con un look più squadrato della sportiva stradale che ha debuttato lo scorso anno (e che abbiamo guidato nella versione M240i). Andiamo a scoprirla più da vicino

Nuova BMW M2, visuale frontale

Il sei cilindri in linea biturbo da 3 litri deriva da quello utilizzato per le sorelle maggiori BMW M3 e M4, e sviluppa una potenza massima di 460 CV (338 kW), superando di 90 CV (66 kW) la precedente generazione di M2, e con la zona rossa del contagiri che si ferma a 7.200 giri. La coppia massima è di 550 Nm, e viene erogata tra 2.650 e 5.870 giri al minuto. L’impianto di scarico è specifico per questa versione, e dispone di flap a controllo elettronico che regalano all’auto un sound particolarmente aggressivo.

Nuova BMW M2: il sei cilindri da 460 CV

MANUALE O AUTOMATICO? Di serie il cambio è il M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic di serie, che offre tre modalità di funzionamento. Senza sovrapprezzo, i puristi possono optare per il cambio manuale a sei rapporti: disponibile su richiesta, mette a disposizione la funzione Gear Shift Assistant, che evita “grattate” quando si scalano le marce in frenata in curva.

Nuova BMW M2: il cambio manuale su richiesta

PRESTAZIONI DA PAURA Con il cambio automatico, BMW M2 scatta da ferma a 100 km/h in 4,1 secondi, che diventano 4,3 secondi con il cambio manuale. I 200 km/h vengono raggiunti in 13,5 secondi (automatico) o 14,3 secondi (manuale). La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma può essere portata a 285 km/h con il pacchetto M Driver.

Nuova BMW M2, visuale posteriore

VA SOLO DIETRO La trazione rimane alle sole ruote posteriori, smentendo le voci che davano per quasi sicura la trazione integrale xDrive. Per garantire la migliore dinamica di guida, BMW M2 garantisce la distribuzione dei pesi 50:50, il controllo di trazione con dieci modalità di funzionamento e il telaio derivato dalle M3 e M4. Di serie il differenziale attivo M che ottimizza la trazione su superfici con aderenza diversa per le due ruote posteriori, e che migliora il trasferimento di potenza quando si accelera con forza in uscita dalle curve. Ancora, di serie la sportiva tedesca monta sospensioni adattive con ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo a rapporto variabile, freni con pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore e pinze flottanti a singolo pistoncino al posteriore. Cerchi in lega da 19 pollici all'anteriore e da 20 pollici al posteriore, che possono essere anche dotato di pneumatici da pista.

Con i suoi 4.580 mm da paraurti a paraurti, una larghezza di 1.887 mm e un’altezza di 1.403 mm, è un po’ più lunga e larga (4 cm in entrambi i casi) della normale Serie 2 Coupé, mentre rimane invariato il passo.

Nuova BMW M2, visuale laterale

COM’È SQUADRATA Particolare la griglia a doppio rene squadrata e senza cornice, che si combina con le grandi prese d’aria inferiori, anch’esse dai contorni pressoché rettangolari. Altrettanto nette le linee che definiscono le minigonne laterali e il paraurti posteriore, con i catarifrangenti rettangolari posizione verticale all’interno di sezioni squadrate, così come il diffusore che ingloba i due enormi scarichi. Può piacere o meno, ma di sicuro sa farsi riconoscere! Cinque le colorazioni disponibili per la carrozzeria, tra cui gli esclusivi Zandvoort Blue e Toronto Red metallizzato. Su richiesta il tetto in fibra di carbonio, che sulla bilancia fa risparmiare circa sei kg.

Nuova BMW M2: il posto di guida

Rispetto alla Serie 2 Coupé, il passo avanti in abitacolo è davvero notevole: la plancia è dominata dall’enorme display curvo - rivolto verso il guidatore - che integra la strumentazione digitale da 14,9 pollici e l’infotainment da 12,3 pollici, con comandi e opzioni specifici per questa vettura. Di serie il supporto per i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico a tre zone, luci ambientali e navigatore connesso.

Nuova BMW M2: i sedili sportivi M

COMODI? Le sedute sportive sono specifiche per questo modello, con rivestimenti in Sensatec/Alcantara. Su richiesta sono disponibili i sedili M Sport con poggiatesta integrati e superfici traforate in pelle Vernasca/Sensatec, oppure gli ancor più estremi sedili M Carbon, che usano plastica rinforzata con fibra di carbonio negli elementi strutturali del cuscino e dello schienale, con tagli nei rinforzi laterali e sotto i poggiatesta, facendo risparmiare circa 11 kg di peso complessivo.

Nuova BMW M2: i battitacco specifici

TECNOLOGIA DI SERIE BMW M2 prevede sensori anteriori e posteriori, frenata automatica, riconoscimento dei limiti di velocità e assistenza al mantenimento di corsia di serie. Su richiesta la guida assistita di secondo livello, cruise control adattivo e parcheggio assistito. Il pulsante Setup sulla console centrale permette di accedere alle impostazioni di motore, telaio, sterzo e freni, oltre al controllo di trazione e all’assistente del cambio di marcia (per il cambio manuale). L’infotainment prevede anche funzioni specifiche per i track day.

Nuova BMW M2: le ruote anteriori da 19''

Costruita nello stabilimento di San Luis Potosí, in Messico, Nuova BMW M2 debutterà sui mercati di tutto il mondo il prossimo aprile 2023. Listino ancora non annunciato, ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 70mila euro (il modello precedente costava 67.100 euro).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/10/2022