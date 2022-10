BMW, ecco tutte le novità in gamma per l’autunno 2022

Fitto fitto l’elenco di novità in arrivo quest’autunno sulla gamma BMW: tra nuovi propulsori, varianti ibride, pacchetti sicurezza e tecnologia, miglioramenti di app e strumenti digitali, di carne al fuoco ce n’è davvero parecchia.

BMW X1

Novità BMW autunno 2022: quattro propulsori per BMW X1

Si comincia con la nuova BMW X1, presentata qualche mese fa e pronta al debutto sulle strade italiane, previsto per il prossimo mese di novembre. Siamo andati a provarla in questi giorni e avremo presto modo di riparlarne, ma per il momento possiamo già anticiparvi che a listino arrivano due varianti ibride plug-in (PHEV) e due con motore termico tradizionale. Ecco quindi l’offerta completa del nuovo SUV di Monaco:

BMW iX1 xDrive30 - full electric a trazione integrale con due motori, uno per asse. Potenza combinata di 230 kW/313 CV, coppia massima di 494 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 5,6 secondi, autonomia nel ciclo WLTP compresatra 396 e 440 chilometri

BMW X1 xDrive30e - ibrida plug-in che combina motore a benzina tre cilindri da 110 kW/150 CV con uno elettrico da 130 kW/177 CV, per una potenza combinata di 240 kW/326 CV. Cambio Steptronic a 7 rapporti, scatto 0-100 in 5,6 secondi. Batteria da 14,2 kWh con un’autonomia in modalità elettrica da 76 a 88 km

BMW X1 xDrive25e - ibrida plug-in con gli stessi motori (con potenze ridotte a 100 kW/136 CV per il termico e 80 kW/109 CV per l’elettrico), genera una potenza massima di 180 kW/245 CV. Zero-cento in 6,8 secondi, autonomia in elettrico da 77 a 92 chilometri omologati WLTP

BMW X1 sDrive20i - tecnologia mild hybrid per la versione d’attacco a benzina, con tre cilindri da 125 kW/170 CV (generata dal motore a combustione da 115 kW/156 CV e dall'unità elettrica da 14 kW/19 CV) e una coppia massima di 280 Nm. Scatto 0-100 km/h in 8,3 secondi

BMW X1 xDrive20d - motore a gasolio a quattro cilindri abbinato al sistema mild-hybrid a 48V, potenza massima di 120 kW/163 CV (generata dal motore termico da 110 kW/150 CV e da quello elettrico da 14 kW/19 CV) e coppia massima di 400 Nm. 0-100 in 8,6 secondi

BMW i4

Novità BMW autunno 2022: motorizzazione entry level per la berlina elettica i4

Debutta sulla coupé full electric la motorizzazione eDrive35, motorizzazione entry level con motore da 210 kW/286 CV e coppia massima di 400 Nm al posteriore. La sportiva scatta da zero a 100 km/h in 6,0 secondi, e ha un’autonomia omologata nel ciclo WLTP di 483 chilometri (consumo medio 18,7 - 15,8 kWh/100 km).

BMW Serie 2 Active Tourer

Novità BMW autunno 2022: un nuovo motore anche per BMW Serie 2 Active Tourer

Arriva una nuova motorizzazione d'ingresso anche per la monovolume tedesca, con denominazione 216i Active Tourer: motore benzina a 3 cilindri da 1,5 litri con potenza massima di 90 kW/122 CV e coppia massima di 230 Nm. Trazione anteriore, cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione, scatto da 0 a 100 km/h in 10,3 secondi.

PACCHETTI INNOVAZIONE

Debutta il pacchetto Innovation per BMW Serie 1 e BMW Serie 2 Gran Coupé, disponibili su richiesta, e che comprendono:

accesso senza chiave e Digital Key

climatizzatore automatico bizona

regolazione elettrica dei sedili con funzione di memoria sul lato del guidatore

sul lato del guidatore fari adattivi a LED e abbaglianti automatici

Head-Up Display

ricarica wireless per smartphone

LE ALTRE NOVITÀ

Per quanto riguarda la versione elettrica di BMW X3, su iX3 debutta un nuovo selettore di marcia in linea con lo stile del resto della gamma elettrica dei SUV tedeschi. I veicoli che montano il sistema operativo 7 di BMW e il pacchetto Connected Package (optional) possono installare la app BMW M Laptimer, che permette di registrare i tempi sul giro mentre si guida su circuiti di gara (rilevati dal GPS), visualizzando numerosi dati quali la durata totale della sessione, la lunghezza della pista, il numero di giri, il tempo del giro più veloce e la velocità massima raggiunta.

AGGIORNAMENTI PER APP Le chiavi digitali, infine, possono essere condivise tra utenti di dispositivi iOS e Android, tramite e-mail o messaggio. Dopo essere stata disponibile solo su iPhone, questa tecnologia arriva anche sui sistemi Android, per ora solo su Google Pixel Pro, l’unico dotato dell’hardware necessario al suo funzionamento. Per quanto riguarda la app My BMW, l’aggiornamento di novembre introdurrà la funzione “first mile”, che mostra sullo smartphone il percorso per raggiungere l’auto parcheggiata. Ancora, arriva il monitoraggio continuo della pressione degli pneumatici: se l’auto è parcheggiata e una ruota si sgonfia, l’utente riceverà una notifica tramite app. Questa funzione è disponibile su Serie 1, Serie 2 Coupé, Serie 2 Gran Coupé, Serie 3, Serie 4, Serie 7 e X7.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2022