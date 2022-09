Z8 Coupé di aspetto, M3 (E46) nel cuore. Ma non è una BMW

Alzi la mano chi, guardando di sfuggita la fotografia di copertina, non ha richiamato alla memoria un'auto simbolo di fine XX secolo. Ma a volte la memoria inganna, visto che una BMW Z8 Coupé, nella realtà, non è mai esistita. Ecco, Oletha Coupé, invenzione della statunitense Simt Vehicle Engineering (SVE per gli amici), potrebbe essere considerata proprio come la variante della Z8 che BMW non ha mai costruito. Se per caso vi trovate dalle parti del Rhode Island, la potreste anche ammirare di persona: l'auto è esposta all'edizione 2022 dell'Audrain Newport Concours and Motor Week fino a domenica 2 ottobre.

DALLA M ALLA Z Non è una BMW, ma da alcune delle BMW più appassionanti dei decenni scorsi copia il guardaroba e ruba il cuore. A quanto pare (non è informazione esplicita), il telaio è basato su una Z4 Coupé di generazione E86. Ma nelle officine del Tennessee è stato radicalmente revisionato: la caratteristica carrozzeria in fibra di carbonio le conferisce un design davvero senza tempo. La notizia fresca, è che la splendida Oletha Coupé - già in vendita dallo scorso anno - può ora essere ordinata anche equipaggiata di una versione su misura del mitico motore a 6 cilindri in linea della BMW M3 E46.

6 FORTE Finora, la Oletha Coupé è stata disponibile esclusivamente con V8 aspirato BMW da 4,4 litri derivato da quello dell'M3 GTS E92, qui in configurazione 450 CV. Ora, un artistico downsizing. Non si sa molto sulle modifiche tecniche apportate da Smit, a parte l'aumento della cilindra a 3,4 litri, rispetto ai 3,2 litri originali. Dotato di un'aspirazione in fibra di carbonio, sta di fatto che lo storico 6 in linea bavarese è ora accreditato di 400 CV, ovvero 60 CV in più che non sotto le lamiere dell'M3 dal quale è stato sradicato. Proprio come l'originale, invece, gira fino a 8.000 giri/min. ed è abbinato a cambio manuale a 6 marce.

LEGGERA LEGGERA Un motore di classe, ma anche fascino da vendere e preparazione fisica da giochi olimpici. Smit sostiene come la Oletha Coupé a 6 cilindri pesi solamente 1.360 kg a secco, circa 45 kg in meno rispetto alla controfigura con V8. Come distinguerla? Facile: manca il rigonfiamento del cofano. Come la sorella maggiore si fregia invece di altri componenti speciali come le sospensioni KW regolabili a due vie, i freni AP Racing con pinze Radi-CAL forgiate, ruote monoblocco forgiate e lavorate a macchina avvolte in pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Emozionante anche a parlarne da remoto. Il prezzo? Ci informiamo...