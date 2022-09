Arriva il restyling di BMW Z4, ma non il tanto atteso cambio manuale

Nessuna novità sotto il cofano, ma tanti piccoli cambiamenti qua e là, dentro e fuori l’abitacolo, per renderla ancor più accattivante: la roadster a trazione posteriore BMW Z4 si prepara al nuovo anno con un facelift volto a evidenziarne ancor di più l’indole sportiva.

BMW Z4 2023: visuale anteriore

I cambiamenti principali sono concentrati nel frontale di Z4, dove è stato aggiornato il design della griglia a doppio rene, che presenta ora una struttura interna orizzontale che aumenta l’impatto visivo dell’auto. Ampliate anche le prese d’aria nel paraurti anteriore, specialmente nel pacchetto M Sport (di serie su tutti i modelli, compresi quelli con motore a 4 cilindri), dove spiccano le calotte dei retrovisori in color Cerium Grey e le finiture trapezoidali dei terminali di scarico. Sempre presente il tetto morbido ad azionamento elettrico, che si apre e si chiude in 10 secondi premendo un pulsante, anche in movimento (fino a 50 km/h).

BMW Z4 2023: visuale di 3/4 posteriore

CERCHI E COLORI Di serie per il MY2023 di Z4 nuovi cerchi in lega M bicolore da 18 pollici con design a doppie razze, con pneumatici 225/45 R18 all’anteriore e 255/40 R18 al posteriore. Su richiesta, cerchi da 19 pollici con design delle razze a V, finitura opaca e bordi lucidati al diamante. Per questi cerchi sono previsti pneumatici 255/35 ZR19 all’anteriore e 275/35 ZR19 al posteriore. Oltre ai colori già disponibili nel modello precedente (Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic), sul facelift debuttano altre quattro varianti che vanno dal bianco al nero, dal rosso al grigio, tra cui la verniciatura opaca BMW Individual Frozen Grey. Il tettuccio può essere in color nero oppure in Anthracite Silver.

BMW Z4 2023: gli interni

Poche le novità in abitacolo, dove rimane la disposizione della strumentazione rivolta verso il conducente e i sedili sportivi con poggiatesta integrati. La BMW Z4 sDrive20i prevede di serie i rivestimenti in pelle Vernasca, nei colori nero, bianco avorio, cognac o rosso magma. Le più potenti M40i e sDrive30i hanno invece rivestimenti in pelle/Alcantara con cuciture a contrasto blu e profili blu. Per le M, inoltre, finiture esclusive che coinvolgono volante, pedali e poggiapiedi.

BMW Z4 2023: i sedili sportivi in pelle

CRESCE LA DOTAZIONE Si arricchisce la dotazione di serie per tutti i modelli, che possono contare adesso sui sedili riscaldabili, paravento, botola di carico passante, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore automatico bizona.

BMW Z4 2023: visuale di 3/4 anteriore

Invariata invece l’offerta di motorizzazioni di BMW Z4, che prevede tre propulsori a benzina:

M40i - sei cilindri in linea da 3 litri, 250 kW/340 CV, capace di una coppia massima di 500 Nm che spinge la sportiva tedesca da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

- sei cilindri in linea da 3 litri, capace di una coppia massima di 500 Nm che spinge la sportiva tedesca da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. sDrive30i - quattro cilindri da 2 litri biturbo, con 190 kW/258 CV di potenza e una coppia massima di 400 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi

- quattro cilindri da 2 litri biturbo, con di potenza e una coppia massima di 400 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi sDrive20i - quattro cilindri da 2 litri biturbo con potenza massima di 145 kW/197 CV e coppia massima di 320 Nm, 0-100 in 6,8 secondi (6,6 col cambio automatico)

NIENTE MANUALE A dispetto delle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi, il cambio manuale rimane appannaggio della motorizzazione più tranquilla, la sDrive20i, con la possibilità di avere l’automatico su richiesta, e che è di serie per gli altri due propulsori.

BMW Z4 2023: visuale posteriore

ASSETTO SPORTIVO Le sospensioni M Sport fanno parte della dotazione di serie dalla sDrive30i in poi, e permettono di regolare dinamicamente ammortizzatori e molle. La più potente M40i prevede invece sospensioni adattive con ammortizzatori a controllo elettronico, freni M Sport con pinze di colore blu o rosso, e differenziale M Sport sull'asse posteriore.

BMW Z4 2023: le ruote da 19'' con le pinze dei freni blu

BMW non ha ancora pubblicato il listino del MY2023 di Z4, ma non ci aspettiamo grandi stravolgimenti di prezzo, se non per qualche ritocco verso l’alto (caratteristica che in questi ultimi mesi accomuna ahimé tutti i modelli e tutte le case). Tra le novità nella gamma, segnaliamo il pacchetto M Sport di serie per i modelli a quattro cilindri (sDrive30i e sDrive20i), e la cancellazione dal listino degli allestimenti Advantage, Sport Line e M Sport. Tra gli optional estetici tre nuove varianti di colore, cerchi in lega M da 19 pollici e luci M Shadow Line.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2022