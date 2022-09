Nuova BMW Alpina XB7: il SUV punta tutto su prestazioni e lusso

SUV DI LUSSO SUGLI SCUDI A quanto pare il mercato del lusso non conosce sosta, anche nel mondo automotive. Si tratterà di una nicchia, questo è vero, ma crisi o non crisi, le macchine più grosse, potenti ed esclusive continuano a far sognare e anche a fare numeri di vendite interessanti. Inoltre, siamo tutti d’accordo che oggi il segmento dei SUV è quello più seducente per il pubblico, e i brand premium giocano le loro migliori carte con modelli a ruote alte sempre più sofisticati e attraenti, sfruttando anche le divisioni speciali all’interno dell’azienda. È il caso di BMW, che ha acquisito Alpina e oggi presenta il suo sport utility Vehicle (o SAV Sport Activity Vehaicle) più prestigioso l’XB7. Quando la Casa di Monaco ha aggiornato la X7, era scontato che l’Alpina XB7 sarebbe arrivata poco dopo. Allora, conosciamola meglio.

Nuova BMW Alpina XB7: il SUV di lusso offre comfort e prestazioni al topSPORT E LUSSO CONVIVONO IN ARMONIA Visivamente, il grande SUV si distingue dalla versione standard grazie a un kit carrozzeria specifico, che include uno splitter anteriore, minigonne laterali e un paraurti posteriore dal nuovo look che integra quattro terminali di scarico ovali. Le ruote da 23 pollici a 20 razze (un classico design Alpina) sono di serie, ma sono disponibili anche cerchi da 21 pollici come opzione gratuita.

Nuova BMW Alpina XB7: motore V8 MHEV da 621 CV per sette passeggeri PREGIATE FINITURE ARTIGIANALI All'interno, Alpina distingue l'XB7 dalla X7 di serie con finiture blu nel quadro strumenti e sulla console centrale, un volante specifico e battitacco illuminati. Il rivestimento interno in legno viene fornito di serie, mentre gli accenti in fibra di carbonio sono opzionali. Naturalmente non mancano rivestimenti in raffinata pelle con impunture a rombi dal look artigianale, come di consueto per Alpina. Lato infotainment, il SUV tedesco si affida al sistema iDrive 8, ovvero il più evoluto offerto dalla Casa tedesca per connettività e funzioni. Ci sono il display da 12,3'' del quadro strumenti e il touchscreen da 14,9'' del dispositivo multimediale, con aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e gestione di numerose funzioni da remoto.

Nuova BMW Alpina XB7: abitacolo degno di una lounge di prima classeINIEZIONE DI POTENZA PER IL V8 IBRIDO La potenza viene tutta dal V8 biturbo da 4,4 litri aggiornato e in combinazione con un sistema mild-hybrid a 48V. Adesso ci sono 621 cavalli e 800 Nm. Alpina cita un tempo sullo 0-100 orari di 4,2 secondi, e i 200 orari arrivano dopo 12,4 secondi, che è davvero impressionante per un gigantesco SUV a sette posti. Infine, la velocità massima è di 290 km/h. L'otto cilindri è connesso a tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a otto rapporti, gestibile anche dai paddles al volante. Alpina ha apportato diverse modifiche significative alla trasmissione prima di ritenerla adatta alle performance della XB7. In particolare, ha progettato un sistema specifico di gestione del motore e ha sviluppato un dispositivo di raffreddamento più efficace. L’assetto (e il comfort) della XB7 è gestito da un sistema di sospensioni pneumatiche che consente al guidatore di aumentare l'altezza da terra di quattro centimetri fino a 30 km/h. Le sospensioni si abbassano di due centimetri quando il guidatore seleziona la modalità Sport o supera i 160 km/h, e scende di un totale di quattro centimetri in Sport+ o superiore a 250 km/h. L’Alpina XB7 attacca il listino a 170.500 euro, le consegne inizieranno all'inizio del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/09/2022