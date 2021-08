LA RIVALE DI M4 Sono passati pochi mesi dal debutto della seconda generazione di BMW Serie 4 Gran Coupé, e già cominciano a circolare le prime immagini della versione più sportiva, realizzata dall’atelier tedesco Alpina: si chiamerà B4 Gran Coupé, e dovrebbe essere disponibile già a partire dalla prossima primavera.

CAMBIA? QUANTO? Le immagini scattate dai nostri arrembanti fotografi non mostrano un modello chissà quanto modificato, specialmente dal punto di vista estetico. Occorre sforzare un po’ gli occhi per notare le protezioni su parte delle prese d’aria del paraurti anteriore, la finitura differente della presa d’aria dietro il parafango anteriore, e la parte bassa del paraurti posteriore coperto da una camuffatura. In bella vista, invece i quattro scarichi di forma ellittica.

MANCANO ANCORA DEI PEZZI Con ogni probabilità, la versione finale della B4 Gran Coupé avrà ulteriori elementi estetici distintivi, a cominciare dal paraurti anteriore marchiato Alpina, e dal consueto look aggressivo. Prevedibile anche il debutto di cerchi in lega dal disegno specifico, così come lo saranno i colori della carrozzeria. All’interno dovrebbe trovare posto il volante sportivo Alpina e la strumentazione digitale personalizzata con la grafica della casa tedesca.

I MOTORI Fino a questo momento l’ipotesi più accreditata è che la B4 sia realizzata sulla base della M440i xDrive, che monta un sei cilindri turbocompresso da tre litri, con una potenza di 382 CV e 500 Nm di coppia, capace di far accelerare l’auto da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, e di raggiungere la velocità massima di 250 km/h (autolimitata).

UPGRADE IN VISTA Come già è stato per la “sorellina” Alpina B3, anche il motore della B4 Gran Coupé sarà modificato e potenziato, e con ogni probabilità portato alla stessa potenza di 456 CV e 700 Nm di coppia. Con queste cifre, la tre volumi copre lo 0-100 in 3,8 secondi, e arriva fino a 303 km/h. Abbastanza prevedibile, anche se non ancora confermato, l’arrivo di una versione a gasolio chiamata D4.