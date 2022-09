Nuova BMW M2 spiata "nuda" prima della world premiere. È strana

Non più una ''proto-M2'', stavolta l'obiettivo cattura un esemplare fatto e finito. Un esemplare di un'auto, BMW M2 seconda generazione, attesa a lungo e finalmente in procinto di rivelarsi in tutto il suo carico di tecnica e stile. Salvo smentite, il giorno fatidico è l'11 ottobre. Nome in codice G87, nuova M2 è stata fotografata senza alcun camuffamento. Cosa aggiungono, gli scatti pubblicati da Bimmerport.com (e poi rimossi) a quanto già era noto?

Nuova BMW M2, il frontale

FAMOLA STRANA La rimozione delle pellicole di protezione restituiscono per la prima volta una vista degli esterni molto nitida. Alcuni di voi, scommettiamo, storceranno il naso per la mascherina a doppio rene più squadrata rispetto a Serie 2 Coupé, così come per prese d'aria inferiori a loro volta dalla sagoma rettangolare anziché triangolare. Sempre armoniosa è invece la fiancata, peccato semmai per il dispettuccio di quella strana linea spezzata tra portiera e ruota posteriore, generata dalle minigonne laterali. Meno armonioso rispetto al resto della gamma Serie 2 risulta - almeno dalle foto ''leaked'' - pure il sedere: che ne pensate, voi, dell'estrattore con le due coppie di scarichi? Non è un po' goffo? Aspettiamo che nuova M2, qui in abito azzurrino che contrasta con le pinze freno rosse (nascoste dietro cerchi con motivo a razze doppie), si metta in posa per la photogallery ufficiale. Aspettiamo, ancora meglio, di vederla di persona.

BMW M2 2023 vista di lato

MINI M4 Degli interni, si intravedono sedili in fibra di carbonio con poggiatesta integrati, abbastanza simili a M3 e M4. Sebbene il cruscotto sia mimetizzato, ci si aspetta una configurazione iDrive 8 a doppio schermo, uno per sistema di infotainment, l'altro per quadro strumenti digitale. A M3/M4, nuova BMW M2 chiederà in prestito anche il 6 cilindri in linea di 3 litri, sempre accoppiato a un buon vecchio manuale a 6 rapporti o a un automatico Steptronic con convertitore di coppia a 8 rapporti. La potenza? Forse i 480 cv di M3/M4 ''base'', forse qualcosa di meno (440 cv?). L'11 ottobre, tutte le risposte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2022