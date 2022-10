La nuova BMW X2 cambia forma: assomiglia alla X4

La Casa dell'Elica ha appena tolto i veli dalla nuovissima BMW, l'X1, e già spuntano le prime foto spia del SUV coupé compatto BMW X2, che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno come modello 2024. I nostri fotografi ne hanno paparazzato un muletto mentre veniva caricato su una bisarca per il trasporto e già da queste prime immagini si capisce che le forme rispetto all'attuale generazione saranno diverse.

Nuova BMW X2 2024, il muletto su una bisarca

FINO A 300 CV? In particolare, la nuova BMW X2 2024 dovrebbe presentare un forte family feeling con la sorella maggiore X4, ovviamente in dimensioni più contenute. In produzione a partire danovembre 2023, la prossima generaizone di X2 condividerà la piattaforma scalabile FAAR con altri modelli BMW compatti e possiamo aspettarci che la nuova X2 - nome in codice U10 - erediti tutti i motori già annunciati per la BMW X1 2023, fino al 2,0 litri turbo a quattro cilindri da 300 CV della versione X2 M35i xDrive.

Nuova BMW X2 2024, dettaglio della 3/4 posteriore

ANCHE 100% ELETTRICA Sulla scorta della BMW iX1 full electric, anche la X2 dovrebbe prima o poi avere una gemella a batterie, probabilmente chiamata iX2: proposta nelle due versioni eDrive20 a motore singolo e trazione anteriore affiancata dalla xDrive30 a doppio motore e trazione integrale. L'iX2 dovrebbe diventare la prima crossover coupé completamente elettrica di BMW. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2022