Spazio alle prestazioni: BMW al lavoro sulla wagon sbombardata M5 Touring

Nei mesi scorsi abbiamo pizzicato i primi prototipi della nuova BMW Serie 5 Touring, la versione station wagon della berlina di segmento E della casa di Monaco, giunta ormai alla settima generazione e svelata alla fine di maggio. Con i test della M5 berlina in pieno svolgimento (qui le foto spia), poteva forse BMW astenersi dalla produzione della versione famigliare del suo bombardone, nato per contendersi il mercato con Audi RS6 Avant e Mercedes Classe E AMG 63?

BMW M5 Touring, particolare del posteriore

CHE MOTORE! Al momento le informazioni sono alquanto risicate, e si limitano a quanto riporta BMW nel suo comunicato stampa, dove conferma la presenza di un powertrain parzialmente elettrificato, sviluppato ex novo. Una dichiarazione che rafforza l’ipotesi di una motorizzazione ibrida plug-in, un V8 a benzina con due propulsori elettrici, per una potenza di sistema di circa 750 CV e qualcosa come 1.000 Nm di coppia (per intenderci, lo stesso montato sul SUV XM Label Red).

VEDI ANCHE

BMW XM Label Red, 748 CV e 1000 Nm di coppia

QUANDO ARRIVA I test dei primi prototipi della nuova BMW M5 Touring dovrebbero avere inizio già nei prossimi giorni, con l’auto impegnata ad affrontare traffico cittadino, strade extraurbane e le Autobahn nei dintorni di Monaco. Obiettivo? Arrivare al Nordschleife del Nürburgring, a fine estate, per trovare l’equilibrio perfetto tra prestazioni sportive in pista e il comfort di una berlina di alta gamma.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2023