BMW GS: 1.000.000 di boxer! Ecco quando sarà svelata la nuova R 1300

Nel centesimo anno di BMW Motorrad, la GS con motore boxer segna il traguardo del milione di unità. Dallo stabilimento di Berlino-Spandau è infatti uscita ieri la R 1250 GS Triple Black numero 1.000.000. Una storia lunga 43 anni – è dal 1980 che le GS boxer sono prodotte lì – ma non c'è tempo di guardarsi indietro perché la Casa bavarese è già con gli occhi puntati al futuro. Un futuro che parla ancora GS, la nuova R 1300 – qui trovate le ultime foto e i dati tecnici – della quale è stata svelata la data di presentazione.

LA PRIMA MONDIALE Quale miglior occasione per aprire un nuovo capitolo nella storia del Marchio se non le celebrazioni per il 100° anniversario di BMW Motorrad? Dal 7 al 9 luglio 2023 sarà la volta dei BMW Motorrad Days, mentre il 28 settembre BMW Motorrad Welt aprirà ufficialmente i battenti. Proprio lì, accanto allo stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau, l'attesissima BMW R 1300 GS sarà presentata nell'evento di inaugurazione, il 28 settembre prossimo. Per tutti sarà possibile seguire la cerimonia di apertura in livestream sui canali social media del BMW Group e di BMW Motorrad.

OLTRE 40 ANNI DI STORIA Era l'autunno del 1980 quando BMW Motorrad presentò la R 80 G/S, una moto che combinava per la prima volta due aree di guida molto particolari: fuoristrada e strada. Dal motore di 798 cc per 50 CV in oltre quattro decenni si è arrivati all'attuale BMW R 1250 GS, ma la longevità della maxienduro sembra destinata a continuare, come ha dichiarato Markus Schramm, Head of BMW Motorrad: ''Con la R 80 G/S e la sua combinazione unica di performance sia in strada che fuoristrada, per uso quotidiano e a lungo raggio, BMW Motorrad ha creato nel 1980 il nuovo genere di moto da turismo enduro. La BMW GS con motore boxer è diventata un'icona, che ha ottenuto un successo globale in questo segmento. Ma c'è di più: la BMW GS è una leggenda e allo stesso tempo una pietra miliare indispensabile nella gamma di modelli BMW Motorrad. Le sue straordinarie doti, come la dinamicità di guida, le qualità nel fuori strada, il comfort superiore sulle lunghe distanze e l'enorme robustezza, sono state da allora costantemente sviluppate da BMW Motorrad e trasferite ad altre serie di modelli BMW Motorrad con grande successo. Sono quindi molto contento che oggi, e soprattutto nell'anno del nostro anniversario '100 anni di BMW Motorrad', siamo in grado di contribuire a una pietra miliare nella storia aziendale del BMW Group con la milionesima moto BMW GS con motore boxer. Sono altrettanto lieto che la storia unica dei modelli BMW Motorrad con motore boxer sarà presto completata da un capitolo emozionante con numerose innovazioni con la nuova R 1300 GS''.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/06/2023