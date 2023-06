BMW presenta la M 1000 XR "Prototype", la crossover dei record

BMW lancia la sfida a Ducati presentando la M 1000 XR, la crossover dei record. Per ora solo un prototipo, ma ancora per poco

La sfida è lanciata, la battaglia delle super crossover – dopo quella delle hypernaked – ha inizio. Se la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak si poteva considerare più sportiva nel suo segmento fino a ieri, da oggi la classifica vede un nuovo leader… seppur per il momento solo come prototipo: la nuova M 1000 XR di BMW.

BMW M 1000 XR Prototype è in grado di raggiungere i 280 km/h

TERZA DEL SUO NOME Le indiscrezioni di qualche giorno fa, fondate sugli indizi social postati sulle pagine social della Casa di Monaco di Baviera, erano più che fondate, al fianco della sportiva M 1000 RR e della naked M 1000 R arriva la crossover M 1000 XR “Prototype”. Come lascia intendere il nome per il momento non si tratta ancora di un modello destinato alla produzione in serie, ma presto potremmo vederla su strada, già entro la fine del 2023.

NUMERI RECORD Al momento non c’è stata ancora una presentazione completa di quella che sarà la crossover più performante presente sul mercato, ma già sono stati forniti alcuni dei suoi numeri… da capogiro. A spingere la M 1000 XR il 4 in linea ShiftCam con ben 200 CV di potenza, per una velocità massima di 280 km/h. Grazie all’uso di materiali leggeri come la fibra di carbonio la teutonica avrà anche il primato di moto più leggera della categoria con soli 223 kg sul piatto della bilancia. Ovviamente telaio, elettronica e dotazione ciclistica verranno aggiornati per stare al passo con l’aumento di prestazioni e l’aerodinamica – ormai preponderante quando si tratta di esclusività e performance – non sarà affatto un aspetto secondario.

BMW M 1000 XR Prototype, la crossover dei record

DATA D’ARRIVO E PREZZO Al momento non c’è una data precisa per il suo arrivo nelle concessionarie, la seconda parte del 2023 potrebbe essere però molto probabile. Sconosciuto per il momento è anche il prezzo, che dai 19.000 circa della S 1000 XR potrebbe verosimilmente andare a sfiorare i 25.000 euro, seguendo un po’ l’andamento degli altri modelli della gamma M.