BMW Motorrad celebra i cento anni presentando la nuova R 12 nineT

Nel 2013, in occasione dei 90 anni di BMW Motorrad, la Casa tedesca diede alla luce la R nineT e nel 2023, per celebrare il centenario, ecco che la gamma R nine T si evolve nella R 12 nineT. Scopriamo il nuovo modello.

La nuova R 12 nineT di BMW

DESIGN La gamma Heritage guadagna una nuova moto, la R 12 nineT, evoluzione della R nineT, che comunque – per il momento – resta nel listino di BMW Motorrad. Dal punto di vista estetico la R 12 non si discosta dalla precedente generazione, ma se può alza l'asticella in termini di design, più classico e purista, aumentando la possibilità di personalizzazione. Arrivano nuove coperture laterali nella zona del triangolo del telaio, un nuovo parafango anteriore ridisegnato e un faro a LED con cornice nera, sopra il quale trova spazio la classica strumentazione con due quadranti analogici.

La strumentazione della BMW R 12 nineT

MOTORE E CICLISTICA La nuova R 12 sembra rimanere fedele a quanto già visto sulla R nineT, a partire dal motore boxer 1200 raffreddato ad aria e olio, che però qui presenta airbox e sistema di scarico ridisegnati. Il telaio tubolare in un pezzo unico è accoppiato a un telaietto posteriore imbullonato, mentre le sospensioni possono contare su una forcella a steli rovesciati all'anteriore e su un Paralever al posteriore. Le pinze freno monoblocco ad attacco radiale sono a 4 pistoncini e i tubi freno sono in treccia metallica.

QUANDO ARRIVO BMW Motorrad non ha rivelato altre informazioni sulla nuova R 12 e pubblicherà ulteriori informazioni sulla moto nella seconda metà del 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/05/2023