Prima della BMW R 1300 GS c'è lei, la R 1250 GS Ultimate Edition

BMW Motorrad non è ancora pronta a mandare in pensione la R 1250 GS e così, in attesa di presentare l'attesissima R 1300 GS, sfodera la R 1250 GS Ultimate Edition, una versione speciale, più ricca e in tiratura limitata. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo della nuova moto.

La nuova BMW R 1250 GS Ultimate Edition

La base tecnica resta quella della gamma GS che già conosciamo ma la Ultimate Edition si caratterizza per la presenza di un'estetica più ricercata e un allestimento più ricco. Si parte dalla Triple Black e via arrivano i pacchetti estetici Shadow I/II con componenti lavorate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi. Ecco che troviamo un parabrezza dark, delle dimensioni di quello di serie e dotato di rivestimento antigraffio su entrambi i lati, barre di protezione motore di colore nero, così come i cerchi a raggi con raggi incrociati. Non mancano poi fari a LED supplementari, terminale di scarico omologato Akrapovic in titanio con fondello in carbonio. La R 1250 GS Ultimate Edition è inoltre dotata di badge dedicati grazie al Kit Ultimate, una finitura esclusiva non replicabile su altri modelli.

VEDI ANCHE

BMW R 1250 GS Ultimate Edition: uno dei dettagli estetici che la caratterizzano

Sulla Ultimate troviamo di serie il pacchetto Dynamic, il pacchetto Touring, quello Comfort e Luci. Il primo prevede Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), le modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito, il pacchetto Touring, invece, Cruise Control, predisposizione per il navigatore, paramani e supporti borse, mentre il pacchetto Comfort aggiunge Keyless Ride, manopole riscaldabili e impianto di scarico cromato. Ultimo, ma non per importanza, il pacchetto Luci, che include Headlight Pro con luce diurna e luce di curva adattativa, Cruising Light anteriore e indicatori di direzione multifunzionali posteriori.

La BMW R 1250 GS Ultimate Edition, realizzata in 2.100 esemplari, è poi dotata di accessori e optional estetici-funzionali dedicati e potrà essere equipaggiata a richiesta con supporti borse per valigie vario o per valigie in alluminio, non incluse nella configurazione di serie. Il prezzo chiavi in mano consigliato della R 1250 GS Ultimate Edition è di 26.900 euro, oltre 2.000 euro meno rispetto al valore dell’equipaggiamento proposto. Nella cifra sono inclusi i costi di immatricolazione, preconsegna, primo tagliando, 4 anni di garanzia Best4 BMW Motorrad e 5 anni di assistenza stradale Mobile Care.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/04/2023