BMW R 1250 GS, ora anche con il cerchio da 21"

Touratech ha trasformato la BMW R 1250 GS in una provetta moto da rally, con tanto di ruota da 21" e castello per la strumentazione

Finalmente una BMW GS con ruota da 21 pollici all’anteriore. No, non è la tanto attesa nuova R 1300 GS bensì il prototipo BMW R 1250 GS RR realizzato da Touratech, che recentemente ha preso parte anche alla Transitalia Marathon dimostrandosi capace di affrontare del fuoristrada impegnativo.

ONE OFF Ci sono una buona e una cattiva notizia. Partiamo da quella cattiva, la moto è una “one off”, Touratech non si metterà a produrre questa special per eventuali acquirenti; la buona notizia, invece, è che ognuno dei componenti utilizzati nella realizzazione della R 1250 GS RR è disponibile a catalogo e acquistabile.

COM’È FATTA Ma le “chicche” della R 1250 GS RR di Touratech vanno ben oltre la ruota anteriore da 21 pollici – costata diverse ore di studio e lavoro per adattarla al mozzo originale – di modifiche ce ne sono quasi in ogni dove. A partire dalle sospensioni che, grazie all’accessorio Suspension Plug part& Travel EVO, nella versione extra lunga, fa guadagnare escursione utile per oltrepassare anche gli ostacoli più impegnativi. Se il fuoristrada si fa impegnativo l’imprevisto è dietro l’angolo e proteggere la moto da eventuali rotture è di fondamentale importanza. Per questo motivo Touratech ha sostituito leve, paramani e para motore originali con gli accessori del suo catalogo: leve ripiegabili, pedane regolabili, copri valvole in alluminio. La maggior escursione delle sospensioni aumenta anche la luce a terra ma si sa, meglio prevenire che curare, e allora Touratech ha previsto un nuovo paramotore Touratech Rally in alluminio idroformato. Completano il quadro il parabrezza fumé, una protezione per il faro anteriore in plexiglass e la strumentazione a castello in pieno stile Dakar!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/02/2023