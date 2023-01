BMW R 1250 GS e R 1250 RT sotto esame: il richiamo ne coinvolge 250.000

Mentre BMW R 1300 GS 2024 fa impazzire il pubblico, sulla generazione odierna della maxienduro bavarese si abbatte una bella tegola. Un richiamo al cambio infatti interessa 250.000 moto in tutto il mondo tra GS, GS Adventure e RT 1250. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono i model year interessati.

IL RICHIAMO La notizia arriva dagli Stati Uniti dove l'NHTSA – il National Highway Traffic Safety Administration – ha annunciato la campagna di richiamo. Sotto la lente d'ingrandimento l'albero di entrata del cambio, che potrebbe sovraccaricarsi e rompersi, portando – nel peggiore dei casi – perfino al bloccaggio della ruota posteriore. Da BMW spiegano che in condizioni di utilizzo particolarmente gravose – come per esempio in caso di una forte differenza di velocità tra ruota posteriore e motore, quando si atterra da un salto – l'albero di ingresso del cambio potrebbe sovraccaricarsi e rompersi.

BMW R 1250 GS: l'albero di entrata del cambio incriminato

QUALI MOTO Le R 1250 GS prodotte tra il 19/09/2018 e il 14/12/2022, le R 1250 GS Adventure prodotte tra il 10/10/2018 e il 14/12/2022 e le R 1250 RT realizzate dal 19/7/2018 al 2/12/2022 sono quelle coinvolte dal potenziale problema. Ma qual è la soluzione per le maxienduro e la moto della gamma Tour?

COSA FARE La soluzione al problema sembra essere un aggiornamento a livello di software, ecco perché i proprietari delle moto oggetto del richiamo saranno chiamati in concessionaria per far effettuare un settaggio dei parametri che controllano freno motore e traction control.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2023