BMW: novità 2023 in arrivo. Sotto il telo si nasconde la nuova R 1300 GS?

BMW Motorrad è pronta a lanciare una nuova moto. Sui canali social della Casa bavarese, infatti, un'immagine raffigura una moto sotto a un telo. Si fa riferimento alla celebrazione dei 100 anni e allora tutti pensano... alla R 1300 GS! Vediamo di fare chiarezza.

LA MISTERIOSA NOVITÀ Lo scorso luglio BMW aveva già svelato buona parte delle sue carte con gli aggiornamenti della gamma 2023. All'epoca solo R 1250 R, R 1250 RS, S 1000 RR, K 1600 B e K 1600 Grand America non erano state chiamate in causa. Mentre nel corso degli scorsi mesi sono state via via svelate le nuove R 1250 R 2023, R 1250 RS 2023 e la nuova generazione della sportiva S 1000 RR 2023, delle K 1600 B e Grand America non si è saputo più nulla... Che siano proprio le due moto della gamma Tour a riservarci qualche novità?

IPOTESI Se fossero proprio K 1600 B e Grand America a ricevere aggiornamenti la gamma moto 2023 di BMW Motorrad potrebbe dirsi finalmente completa. Certo è che questa ipotesi non contempla l'arrivo di un modello nuovo, come è stato recentemente, per esempio, con la M 1000 R, la hypernaked più potente di sempre. Per qualcuno fatto 30, facciamo 31 e dopo le versioni M di S 1000 RR e S 1000 R, la prossima a marchiarsi a fuoco con la lettera M potrebbe essere la S 1000 XR, con la M 1000 XR. Ma si è tanto parlato, ultimamente, anche di R 12, marchio che BMW avrebbe registrato e che potrebbe indicare un nuovo modello: qualcuno ipotizza si tratti della nuova generazione R nineT, qualcun altro che sia una mini R 18. E se invece fosse davvero la nuova R 1300 GS a sorprendere tutti? Se ne parla da mesi e il pubblico non vede l'ora...

Pubblicato da Michele Perrino, 12/01/2023