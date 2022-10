Nuova BMW M 1000 R: la naked è più estrema che mai!

Signori, abbiamo tra noi la prima naked a marchio M di BMW. La Casa di Monaco di Baviera ha presentato ufficialmente la versione più estrema dalla S 1000 R: la M 1000 R 2023, che non passa di certo inosservata e condivide tanto con la nuova S 1000 RR. Scopriamo insieme potenza, coppia, ciclistica e dotazione tecnologica.

Nuova BMW M 1000 R, il motore eroga 210 CV

Alla presentazione della S 1000 R i tecnici BMW dichiararono: “Non siamo interessati all’inseguimento delle potenze folli dei nostri competitor, una moto stradale deve essere equilibrata e piacevole da guidare”. Pochi anni più tardi ecco che presentano un missile a due ruote senza carene da ben 210 CV… Incredibile, ormai non ci si può più fidare di nessuno (si scherza eh!). A spingerla c’è il motore a 4 cilindri in linea della S 1000 RR 2023, la potenza massima è di 210 CV a 13.750 giri/min, addirittura 45 CV in più rispetto alla S 1000 R, mentre il picco di coppia massima di 113 Nm viene raggiunto a 11.000 giri/min (S 1000 R: 114 Nm a 9.250 giri/min). Rispetto alla S 1000 R, il regime massimo della M R è ora di 14.600 giri/min.

RAPPORTI PIÙ CORTI Per garantire maggior trazione e accelerazione in uscita di curva la rapportatura, sia quella primaria, sia quella secondaria, è stata accorciata. Per la secondaria i tecnici di BMW hanno optato per una corona da 47 denti contro i 45 della S 1000 R mentre internamente quarta, quinta e sesta marcia sono più corte. Completano il quadro i cornetti d’aspirazione ad altezza variabile e il silenziatore in titanio che fa risparmiare qualcosa sul piatto della bilancia.

Nuova BMW M 1000 R, le ali? enormi

Oltre alla potenza pura del motore e all’efficacia della ciclistica oggi una moto ad alte prestazioni sembra non poter fare a meno dell’aerodinamica. La nuova M 1000 R è stata fornita di una coppia di ali nella zona delle fiancate anteriori con l'obiettivo di garantire stabilità alle alte velocità, fornendo un aumento del carico sulla ruota anteriore di 11 kg a 220 km/h grazie alla deportanza aerodinamica generata. Gli sviluppatori di BMW Motorrad hanno compensato la resistenza aerodinamica leggermente maggiore causata dalla piccola area frontale aggiuntiva e dalla forma delle winglet M con un deflettore progettato davanti al quadro strumenti, in combinazione con il pacchetto M Competition.

SOSPENSIONI E FRENI MIGLIORATI Le sospensioni e il telaio della nuova M 1000 R si basano sulla S 1000 R ma le migliorie, ovviamente, non mancano. Come sulla sportiva S 1000 R anche qui c’è una forcella tutta nuova, con un diametro di 45 mm a cartuccia chiusa e sistemi idraulici separati pistone-cilindro. Un'altra novità della M 1000 R è l'ulteriore possibilità di regolare il precarico della molla della forcella in combinazione con il Dynamic Damping Control (DDC) di serie e arriva anche l'ammortizzatore di sterzo regolabile. Sotto lo sguardo di chi guida ci saranno tante piccole novità che impreziosiscono la scena: una piastra superiore con l’attacco del manubrio fresati, un manubrio tubolare in alluminio nero con un design più ampio rispetto a quello visto in precedenza sulla S 1000 R e con la scritta ''BMW M 1000 R'' incisa al laser. Anche i piedini della forcella sono stati modificati e sono ora progettati per ospitare le nuove pinze dei freni M.

Nuova BMW M 1000 R, le scritte sono realizzate a laser

MI… COME FRENO La M 1000 R è la seconda moto, dopo la sportiva M RR, ad utilizzare pinze e pompa freno sviluppati direttamente della divisione M di BMW con esperienza nel campionato mondiale Superbike. Le pinze dei freni M presentano un rivestimento anodizzato blu insieme al famoso logo M. Insieme ai due dischi freno da 320 mm di spessore e ai portadischi in alluminio anodizzato nero, l'impianto frenante è dotato di una nuova pompa radiale per il freno anteriore. Alla meccanica spesso si affianca la tecnologia ed ecco che sulla M 1000 R, come già visto sulla S 1000 R, arriva la nuova funzione Brake Slide Assist, che permette al pilota di frenare spazzolando in inserimento di curva con una derapata controllata.

LEGGERA LEGGERA La nuova M 1000 R è dotata di serie di leggeri cerchi in alluminio forgiato, tra gli optional del pacchetto M Competition sono disponibili gli esclusivi cerchi M Carbon con nastri di nuova concezione sul cerchio. Leggerezza che è parola chiave per le moto ad alte prestazioni, la M 1000 R pesa 199 kg o.d.m.

Nuova BMW M 1000 R, la strumentazione

La vera novità a livello tecnologico è il già menzionato sistema di aiuto in frenata, ma a dare un tocco più “M” ci pensano le grafiche per la strumentazione TFT da 6,5 pollici, con una nuova visualizzazione del contagiri (area rossa) e interfaccia OBD per M GPS Datalogger e M GPS Laptrigger utilizzabile tramite codice di attivazione. Come equipaggiamento opzionale, il materiale completo per l'utilizzo dell'M GPS Laptrigger e dell'M GPS Datalogger (Accessori Originali BMW Motorrad) può essere fornito tramite un codice di attivazione attraverso l'interfaccia OBD del quadro strumenti. L'M Design e il linguaggio dinamico del design della M R sono sinonimo di prestazioni e sportività allo stato puro.

Nuova BMW M 1000 R, 3/4 anteriore

La nuova M 1000 R è disponibile in due colorazioni: bianca con grafiche tricolori M Motorsport è la versione “base” mentre la colorazione Blackstorm metallic / M Motorsport è inclusa nel pacchetto M Competition che comprende cerchi M Carbon, sistema di pedane M per il pilota, componenti M Carbon come il copriruota posteriore e il paracatena, il copriruota anteriore, i coperchi del serbatoio, il coperchio dell'airbox con nastri, il paravento, il copripignone, il pacchetto M per il passeggero e il sistema di pedane M fresate e completamente regolabili. Il listino parte da 22.600 euro.